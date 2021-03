Uma semana depois de Meghan Markle, de 39 anos, e do príncipe Harry, 36, terem dado a polémica entrevista que tem posto a casa real britânica a tremer devido a alegações de racismo, a recusa de ajuda psicológica diante de pensamentos suicidas e a ataques difamatórios, eis que a produção chega a Portugal. A entrevista de duas horas será exibida este domingo à noite, na SIC, às 23.15 horas, logo a seguir à estreia de um novo formato televisivo, o Hell"s Kitchen, com o chef Ljubomir Stanisic. Do outro lado da guerra televisiva está a TVI com Cristina Ferreira e o novo programa All Together Now, seguindo-se o confronto direto com o Big Brother Extra.



E se a tão falada entrevista conduzida por Oprah Winfrey antecipava grandes revelações sobre o processo de afastamento dos Duques de Sussex das funções seniores da família real, que ocorreu em janeiro de 2020 e foi reconfirmada em fevereiro de 2021, a chegada desta produção a Portugal não terá sido amor à primeira vista. Não se imaginavam à data, é certo, tantas e tão bombásticas revelações naquele que foi já considerado, por analistas da casa real britânica, um "ataque nuclear".



Ao que o DN apurou, a primeira grande entrevista do casal após ter-se mudado para o outro lado do Atlântico terá estado "a leilão em Portugal na última semana de fevereiro". Contudo, tendo em conta "as rígidas normas de programação" vindas de fora e o preço, não terá suscitado particular interesse juntos dos canais nacionais em sinal aberto.

O príncipe William, na foto com a mulher, só comentou a entrevista do irmão e Meghan Markle no final desta semana, garantindo que a "família real não era racista". © AFP