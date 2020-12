DN está de regresso às bancas, todos os dias

No final de um ano marcado pela pandemia, - que ficará na história como o mais desafiante para humanidade -, e no arranque de uma nova década... o Diário de Notícias volta a surpreender, tal como há 156 anos.

O seu jornal volta a dar palco aos grandes temas da política, da economia, do que se passa na região metropolitana da grande Lisboa... sem esquecer os temas estruturantes da sociedade portuguesa, do internacional, do desporto e da cultura.

A renovação é apresentada aos leitores através de um novo grafismo, novas secções e rubricas, mais reportagem e novos colunistas.

A nova edição apostará também em grandes entrevistas e numa maior proximidade com os decisores e com todos os portugueses, de norte a sul.

Também o site será renovado, melhorando a navegação e promovendo uma ligação estreita com os leitores.

Em 2021 o site terá uma aposta clara no vídeo, que se tornará um pilar reforçado da plataforma online, bem como na infografia e nos podcasts.

A independência, o rigor, a credibilidade e a inovação continuarão a ser fatores distintivos desta marca editorial do Global Media Group.

O Diário de Notícias nasceu há 156 anos.

Este é o mais antigo jornal português de âmbito nacional. Um dos mais importantes títulos, com uma história que, não só vamos honrar, como engrandecer....



A missão de informar continuará no ADN do Diário de Notícias. Há 156 anos que assim é e continuará a ser, agora com mais conteúdos, mais jornalismo e maior relevância.

Todos os dias renovamos o compromisso com a verdade, a independência e o serviço ao cidadão.

Aqui a história e o futuro caminham de mãos dadas, num só título: Diário de Notícias!