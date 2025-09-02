Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Revista de imprensa. Um documento que "prova terrenos e prédios inacessíveis" de Montenegro

Leia os principais destaques da imprensa nacional e internacional desta terça-feira, 2 de setembro.
O Correio da Manhã (CM) insiste esta terça-feira, 2 de agosto, nos imóveis a cujo acesso público Luís Montenegro se opôs junto da Entidade da Transparência. No domingo, o primeiro-ministro desmentiu parcialmente uma notícia deste jornal, dizendo que se opôs ao acesso público de “dados pessoais sensíveis” sobre seis imóveis urbanos da sua residência e família, e não de 55, mas que todos foram declarados à Entidade para a Transparência. Esta terça-feira, o CM revela documento que "prova terrenos e prédios inacessíveis". "Transparência desmente Montenegro", escreve o jornal em t´tulo de primeira página. Depois explica: "Na segunda-feira, em resposta ao CM, a Entidade para a Transparência esclareceu que Luís Montenegro solicitou apenas a oposição ao acesso das matrizes dos prédios urbanos, mas a EpT ocultou as matrizes de todos os imóveis, porque o objeto do pedido incidiu globalmente sobre o campo do património imobiliário".

O Jornal de Notícias destaca que o Estado paga pensão a líder de rede de tráfego. "Apontado como um histórico no mundo do crime, Nini, atualmente preso, recebeu 5600 euros da Segurança Social", escreve.

O Público titula "Cartel da banca acabou numa só multa de mil euros que ficou por pagar". Mas as acções colectivas que visam compensar clientes continuam a correr, diz.

No Diário de Notícias destacamos que quem mudou para mercado livre de energia poupou 207 euros em 2024.

Nos desportuvos, o destaque é o mercado de transferências, que encerrou na segunda-feira em Portugal. "Chuva de milhões", diz a Bola; "268 milhões", escreve o Record referindo-se ao valor investido pelos três grandes; "Tudo pelo título", titula o Jogo.

Nos económicos, o Jornal de Negócios avança que o "IRS ainda reduz desigualdades, mas o efeito abrandou". E explica: "Análise do GPEARI mostra que, em 2023, a desigualdade diminui 11,9% após o pagamento do IRS, um efeito que abranda face a outros anos". A explicação está nas alterações ao imposto e na evolução dos salários.

O Jornal Económico realça os avisos de Lagarde em relação a França e a Trump.

Em Espanha, o El País avança que Illa propõe "amnistia política" para Puigdemont para abrir caminho a Sánchez, recordando o encontro entre o presidente socialista e o líder da Junts esta tarde na sede da Generalitat em Bruxelas.

O The Guardian revela uma carta aberta que diz que os políticos estão a explorar a violência contra as mulheres "para alimentar o ódio e a divisão". "Mulheres proeminentes do Reino Unido pedem à direita: parem de ligar a imigração ao abuso sexual", titula.

O Le Monde destaca a "amizade estatégica" de Xi Jinping e Vladimir Putin. Referindo-se ao encontro entre ambos em Pequim, o 45.º desde que chegaram ao poder, o jornal diz que "esta proximidade reflete a aliança que os dois países construíram contra o Ocidente".


