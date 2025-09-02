Revista de imprensa. Um documento que "prova terrenos e prédios inacessíveis" de Montenegro

O Correio da Manhã (CM) insiste esta terça-feira, 2 de agosto, nos imóveis a cujo acesso público Luís Montenegro se opôs junto da Entidade da Transparência. No domingo, o primeiro-ministro desmentiu parcialmente uma notícia deste jornal, dizendo que se opôs ao acesso público de “dados pessoais sensíveis” sobre seis imóveis urbanos da sua residência e família, e não de 55, mas que todos foram declarados à Entidade para a Transparência. Esta terça-feira, o CM revela documento que "prova terrenos e prédios inacessíveis". "Transparência desmente Montenegro", escreve o jornal em t´tulo de primeira página. Depois explica: "Na segunda-feira, em resposta ao CM, a Entidade para a Transparência esclareceu que Luís Montenegro solicitou apenas a oposição ao acesso das matrizes dos prédios urbanos, mas a EpT ocultou as matrizes de todos os imóveis, porque o objeto do pedido incidiu globalmente sobre o campo do património imobiliário".O Jornal de Notícias destaca que o Estado paga pensão a líder de rede de tráfego. "Apontado como um histórico no mundo do crime, Nini, atualmente preso, recebeu 5600 euros da Segurança Social", escreve.O Público titula "Cartel da banca acabou numa só multa de mil euros que ficou por pagar". Mas as acções colectivas que visam compensar clientes continuam a correr, diz.No Diário de Notícias destacamos que quem mudou para mercado livre de energia poupou 207 euros em 2024..Leia aqui o DN desta terça-feira, 2 de setembro.Nos desportuvos, o destaque é o mercado de transferências, que encerrou na segunda-feira em Portugal. "Chuva de milhões", diz a Bola; "268 milhões", escreve o Record referindo-se ao valor investido pelos três grandes; "Tudo pelo título", titula o Jogo.Nos económicos, o Jornal de Negócios avança que o "IRS ainda reduz desigualdades, mas o efeito abrandou". E explica: "Análise do GPEARI mostra que, em 2023, a desigualdade diminui 11,9% após o pagamento do IRS, um efeito que abranda face a outros anos". A explicação está nas alterações ao imposto e na evolução dos salários.O Jornal Económico realça os avisos de Lagarde em relação a França e a Trump.Em Espanha, o El País avança que Illa propõe "amnistia política" para Puigdemont para abrir caminho a Sánchez, recordando o encontro entre o presidente socialista e o líder da Junts esta tarde na sede da Generalitat em Bruxelas.O The Guardian revela uma carta aberta que diz que os políticos estão a explorar a violência contra as mulheres "para alimentar o ódio e a divisão". "Mulheres proeminentes do Reino Unido pedem à direita: parem de ligar a imigração ao abuso sexual", titula.O Le Monde destaca a "amizade estatégica" de Xi Jinping e Vladimir Putin. Referindo-se ao encontro entre ambos em Pequim, o 45.º desde que chegaram ao poder, o jornal diz que "esta proximidade reflete a aliança que os dois países construíram contra o Ocidente".