Revista de imprensa: raptos de crianças pelos pais a aumentar e alunos estrangeiros sem apoio na escola

Por sua vez, o Jornal de Notícias titula na sua edição impressa que os raptos de crianças por um dos pais estão a aumentar, de acordo com a manchete desta sexta-feira, 29 de agosto, do jornal Público, referindo que nos últimos 10 anos registaram-se mais de 500 casos, acrescentando que os pedidos para o regresso a Portugal de crianças retidas noutro país de forma ilícita atingiram novo máximo em 2024.Por sua vez, o Jornal de Notícias titula na sua edição impressa que o novo ano letivo vai arrancar sem apoio à integração dos filhos dos imigrantes, que são 268 em todo o país. O Governo tinha prometido às escolas renovar os contratos e até contratar mais 42 mediadores linguísticos e culturais, mas a 15 dias do arranque do ano letivo, as escolas ficaram a saber que não podem renovar esses contratos e terão que abrir novo concurso, o que não permite tê-los a tempo no arranque do ano escolar.O Diário de Notícias também faz manchete com educação, revelando que os alunos estrangeiros nas escolas aumentam 12%. São mais 17 mil num ano..Leia aqui o DN desta sexta-feira, 29 de agosto.Nos jornais económicos, o Negócios refere que empresas e famílias ainda não veem saída da estagnação, explicando que os indicadores indicam que a confiança dos consumidores recuou durante o verão. Já os setores da economia apontam para uma travagem no emprego. Por sua vez, o Jornal Económico diz que a Via do Infante e o Norte Litoral dão negócio de 200 milhões de euros, referindo que o fundo Igneo Infrastructure Partners lidera a corrida à compra das concessões da A 22 e A28, depois de ter comprado a Douro Litoral. São 47 quilómetros a Norte e 130 a Sul.Nos jornais desportivos, A Bola diz que os desejos de Benfica e Sporting estão a chegar. Os encarnados preparam-se para receber o médio ofensivo ucraniano Sudakov, enquanto os leões esperam a chegada do avançado grego Ioannidis já este sábado. O Record aponta no mesmo sentido, falando num mercado louco na Luz e em Alvalade, sublinhando que o reforço das águias chega ainda esta sexta-feira e o novo leão já vai assistir ao clássico com o FC Porto no sábado. Finalmente, O Jogo destaca a mais recente contratação do FC Porto, o médio dominicano Pablo Rosario. "Ninguém recusa o FC Porto", diz o jogador. O mesmo diário diz que a contratação do defesa polaco Kiwior ao Arsenal está na reta final.Na imprensa internacional, o The Guadian titula que os enviados russos foram convocados por Reino Unido e União Europeia depois dos ataques às suas instalações em KyivO Le Monde volta a dar destaque à crise em França, revelando que o primeiro-ministro Bayrou está debaixo do fogo dos críticos devido à sua estratégia de submeter o seu governo a um voto de confiança a 8 de setembro.Já o jornal espanhol El Mundo faz manchete com a guerra na Ucrânia, referindo que Putin redobra a sua ameaça à União Europeia com o seu maior ataque a Kiev.