Revista de imprensa. Indisciplina nas escolas, orçamento e governante milionário com apoio para renda

No dia em que se assinalam os dois anos do ataque do Hamas a Israel, é esse o tema dominante na imprensa generalista desta terça-feira, 7 de outubro. "A destruição de um território e de um povo", titula o Público, que destaca ainda na primeira página que os professores portugueses são dos que mais sofrem de indisciplina nas aulas.O Jornal de Notícias lembra os dois anos de guerra, fome e terror, mas destaca também o Orçamento do Estado, que, escreve, acrescenta 700 milhões em pensões e apoio social aos idosos.O Correio da Manhã realça que o "dinheiro da Rússia trama Benfica" e diz que Rui Costa foi chamado para prestar declarações pelo eventual crime de branqueamento de capitais na transefrência de Germán Conti. Outra história em destaque é a do Secretário de Estado Adjunto da Presidência e Imigração, que declarou um património de 8,1 milhões de euros quando entrou para o Executivo e beneficia de subsídio de alojamento. "Governante milionário com apoio para pagar a renda", titula o jornal.No Diário de Notícias, o grande destaque é o trauma e a esperança que subsistem nestes dois anos após o início do conflito Israel-Hamas, numa altura em que se volta a falar de paz. Mas trazemos também uma entrevista a Bruno Mascarenhas, o candidato do Chega a Lisboa, o qual considera que o partido pode ter uma posição decisiva na governação da capital..Leia aqui o DN desta terça-feira, 7 de outubro.O Negócios diz que, com o Orçamento do Estado à porta, as empresas apresentam o seu caderno de encargos. Pedem menos impostos, tanto para si como para os trabalhadores, mas também incentivos de todos os tipos, até para acelerar a aposta na sustentabilidade.Nos desportivos, tanto a Bola como o Record dão destaque à renovação de Pote com o Sporting. O Jogo fala na "confiança intacta" do FC Porto, que entram na pausa do campeonato com muitas razões para sorrir.