Leia aqui o DN desta terça-feira, 7 de outubro

Trauma e esperança. Dois anos após o ataque do Hamas, volta a falar-se de paz. Esta é a manchete do Diário de Notícias desta terça-feira, 7 de outubro.Negociadores israelitas e representantes do grupo terrorista palestiniano discutem no Egito o plano de 20 pontos de Donald Trump, a melhor oportunidade para o fim do conflito. 66% dos israelitas acham que é tempo de acabar com a guerra, mais 13 pontos do que há um ano.Descarregue no link abaixo a edição eletrónica do jornal:.Outros temas:- Entrevista a Bruno Mascarenhas: “O Chega pode ter uma posição decisiva na governação de Lisboa, seja a liderar ou a passar medidas”- Rui Tavares: “Por Carneiro existiriam mais coligações no país” - França. Bolsa de Paris tomba, euro recua e ouro em máximos após nova crise política em França - Macron adia para quarta-feira o passo seguinte da crise política que criou- Brasil Abel Ferreira vai do inferno ao céu em 60 dias e Palmeiras já é líder- Pedro Abrunhosa: “O novo disco é mais para a dor do que para a celebração”- Nina Beier. Primeira exposição individual da artista dinamarquesa em Portugal