Revista de imprensa. Gestor do Novo Banco afastado, Centeno ouvido e Trump chateado

O afastamento de um gestor do Novo Banco após negócio imobiliário suspeito de conflito de interesses é o destaque da edição desta quinta-feira, 25 de setembro, do Público. O jornal escreve que o ex-presidente da GNB Volkert Reig Schmidt deixou o grupo Novo Banco a 31 de Agosto, por pressões da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), após ter sido noticiado um negócio promovido pela gestora de activos de 1,5 milhões, mas que podia ter sido de mais de 10 milhões, e que decorreu num alegado quadro de conflito de interesses. Nesta edição destaque ainda para uma entrevista ao secretário-geral do PCP, feita em parceria com a Renascença. Paulo Raimundo admite que o PCP venha a ser obrigado a engolir um sapo como o das presidenciais de 1986, em que o partido deu indicação ao seu eleitorado para votar em Mário Soares. O líder comunista diz que “se há coisa a que o PCP nunca faltou foi à assunção das suas responsabilidades”.A habitação faz manchete do Jornal de Notícias, que diz que a Região Norte lidera na venda de casas mas as mais caras são em Lisboa e no Algarve. Conta ainda que vítimas portuguesas de burla com criptomoedas perderam dois milhões.O Correio da Manhã dá destaque a um crime de Vila Nova de Foz Coa: "Padre exige sexo em troca de quarto", titula, explicando que abusou de pessoa da qual era tutor.No Diário de Notícias, destacamos a vinda de uma delegação que integra representantes do governo da Arábia Saudita e associações empresarias para um encontro com o secretário de estado das Infraestruturas com a TAP na agenda..Leia aqui o DN desta quinta-feira, 25 de setembro.O Negócios fala da polémica com a nova sede do Banco de Portugal no adeus a Mário Centeno. Diz o económico que cinco anos depois de ter sido nomeado, Centeno faz a sua última aparição pública como governador do Banco de Portugal (BdP) nesta quinta-feira, sendo ouvido na Assembleia da República sobre as dúvidas relacionadas com as obras da nova sede do banco central, nos terrenos da antiga Feira Popular, em Lisboa. Nos desportivos, a Bola faz as contas e diz que o Sportig é a equipa que utiliza mais portugueses na Liga. O Record fala em "Pote cheio" para dizer que a SAD do Sporting vai recompensar o jogador com contrato até 2030 e aumento de salário. O Jogo faz uma antecipação ao Salzburgo-FCP e diz que os dragões entram imbatíveis e de cara lavada, com o foco total na vitória.Lá fora, o The Guardian fala das alegações de sabotagem de Donald Trump após problemas técnicos na ONU, nomeadamente com a escada rolante parada, com o teleponto e com o áudio. Segundo a ONU, as investigações preliminares indicam que o funcionário da delegação norte-americana terá provocado inadvertidamnete a paragem da escada rolante ao acionar a função de segurança das mesmas.A BBC avança que o governo britânico está a considerar intervir para apoiar os fornecedores da Jaguar Land Rover depois de a fabricante automóvel ter sido forçada a suspender a produção após um ataque cibernético.Na CNN destaque para a ameça de despedimentos em massa se o governbo fechar portas e para a eleição feita pela Time Out para os bairros "mais cool" do mundo. Anjos, em Lisboa, está na lista.