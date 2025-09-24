Leia aqui o DN desta quinta-feira, 25 de setembro

Infraestruturas recebem delegação saudita com TAP e novo aeroporto na agenda. Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quinta-feira, 25 de setembro.A delegação, que integra representantes do governo da Arábia Saudita e associações empresariais, tem agendado um encontro com o secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Espírito Santo. Na agenda estarão os principais projetos de infraestrutra em Portugal, como o novo aeroporto, bem como as condições de venda da TAP. Descarregue no link abaixo a edição eletrónica do jornal:.A foto de capa vai para a intervenção num dos mais icónicos teatros portugueses: São Carlos já teve outras cores. Obras revelam camarote com papel verde sobre parede originalOUTROS TEMAS:- Saúde. Médicos de família aceitam “convenções” com o privado como “solução”- Economia. OCDE diz que descida das taxas de juro na Europa terminou- ONU. Zelensky alerta para “a corrida ao armamento mais destrutiva da história”- Homicídio no Faial. Tribunal não viu racismo - só “motivo nenhum”- Fogos. AR debate uso de pulseira eletrónica em incendiários- Memórias. O risco de escolher um vice gay e a “deslealdade” a Biden: revelações no livro de Kamala Harris- Dia Mundial do treinador: Hélio Lucas. O treinador com mais de 300 pódios que não se acomoda com o sucesso- Estreias. “Batalha atrás de Batalha”: América e o seu paraíso perdido