Revista de imprensa. Gaza, futebol e telemóveis nas escolas em destaque

"Hamas aceita libertar todos os reféns e parte do plano de Trump para Gaza", destaca o Público na edição deste sábado, 4 de outubro. O jornal escreve que o Hamas aceitou libertar todos os reféns e está disposto a negociar o plano de Trump para a paz. Esta edição do Público tem uma entrevista à humorista Joana Marques a propósito do processo com os Anjos. "Esta vitória não é só dos humoristas, é de toda a gente", lê-se na primeira página do jornal.No Jornal de Notícias, "Escolas alargam proibição de telemóvel a mais alunos" é o destaque. As regras de utilização de telemóveis já estão a chegar ao secundário e as punições podem ir até duas semanas sem aparelhos, escreve.O Jornal de Notícias avança com uma sondagem sobre as eleições no Benfica, que dá vantagem ao empresário Noronha Lopes (40,7%) na corrida à presidência do clube."Fisco dá Bónus de 5 milhões a magnata dos suplementos" é a manchete do Correio da Manhã. Segundo escreve o jornal, empresas de Miguel Milhão, dono da Prozis, triplicam benefícios fiscais. .Os 20 pontos do plano de Trump para Gaza