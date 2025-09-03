Revista de imprensa. Da classe média sem acesso às residências públicas do Superior às discussões para OE2026

O alojamento estudantil é o tema em desatque no Jornal de Notícias esta quarta-feira, 3 de setembro. "Classe média sem acesso às residências públicas do Superior", escreve em manchete. "A rede pública de residências universitárias só tem capacidade para dar resposta aos alunos bolseiros. A classe média acaba por ser atirada para o setor privado onde a renda média nacional de um quarto é de 415 euros. Mas em cidades como Lisboa e Porto pode atingir os 700 euros", explica.No Público lê-se que a "saída de professores deixa CPCJ com centenas de processos sem gestor". E explica: "Se agrupamentos escolares não colocarem representantes para substituir quem saiu, CPCJ ponderam inundar tribunais com processos de promoção e protecção de crianças e jovens".Este jornal avança ainda que a mina de lítio do Barroso violou Convenção Europeia.O Correio da Manhã destaca o caso do bebé de 11 meses que morreu em Idanha-a-Nova por falta de assistência médica. A mãe da criança alega que lhe foi recusado atendimento.No Diário de Notícias destacamos o relatório do GRECO, segundo o qual PSP e GNR falharam na criação de uma estretégia de combate à corrução..Leia aqui o DN desta quarta-feira, 3 de setembro.Nos económicos, o Negócios diz que o BEI financia construção de perto de 12 mil casas. Uma referência ao acordo anunciado por Luís Montenegro que será assinado nesta quinta-feira entre o Governo e o Banco Europeu de Investimento e que prevê um financiamento de 1,3 mil milhões de euros para 12 mil habitações. O Jornal Económico dá conta de que o Governo inicia esta quarta-feira as discussões para o OE2026.No desportivos, o Record e a Bola mostram os detalhes da reta final do mercado de tranferências. No Jogo o destaque vai para o FC Porto: "SAD agarra Diogo Costa", titula na primeira página.Lá fora, a imprensa espanhola dá destaque ao encontro entre Illa e Puigdemont. "Illa reabilita o fugitivo Puigdemont com uma reunião em Bruxelas, e Puigdemont exige amnistia", diz o El Mundo.Em França, o Le Figaro tem uma entrevista a Nicolas Sarkozy, segundo o qual, perante a crise política no pais, "não há outra solção que não a dissolução".O britânico The Guardian traz uma entrevista ao líder do Governo espanhol, Pedro Sánchez, que defende que a resposta da Europa à guerra em Gaza tem sido um fracasso.