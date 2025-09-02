Leia aqui o DN desta quarta-feira, 3 de setembro

Relatório europeu sobre o combate à corrupção faz manchete do DN desta quarta-feira, 3 de setembro:PSP e GNR falharam na criação de uma estratégia de combate à corrupçãoGrupo de Estados Contra a Corrupção (GRECO) do Conselho da Europa avaliou a resposta de Portugal a 28 recomendações que efetuou sobre a “Prevenção da corrupção e promoção da integridade nos governos centrais (funções executivas de topo) e nas agências de aplicação da lei”. E a conclusão foi que nenhuma foi totalmente implementada e dez não o foram de todo. Temas como “rever o processo de nomeação e promoção a cargos de chefia” ou colocar em práticas medidas anticorrupção na PSP e GNR são alguns dos destaques. Entre os elogios está a operacionalidade da Entidade para a Transparência.Na foto, o julgamento do Caso Marquês.Da motivação política da acusação ao ano sabático em Paris, Sócrates ataca MPAinda se destaca, na Saúde: Médicos do SNS fizeram menos horas extra até maio do que em igual período de 2024, mas ainda atingiram as 2,4 milhões e a despesa aumentouDescarregue no link abaixo a edição eletrónica do jornal:.Veja a primeira página em detalhe: