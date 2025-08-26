Revista de imprensa: Cada vez mais filhos a agredir pais e uma condenação que surge 12 anos depois

Há cada vez mais filhos a agredir pais, segundo escreve esta terça-feira, 26 de agosto, o jornal Público, citando dados da PSP, que num semestre registou 3734 queixas. "Órgão de polícia criminal afinou registo e recolha de dados e encontrou mais casos de violência doméstica de filhos contra pais. Níveis são semelhantes nos últimos três anos", escreve.Já o Jornal de Notícias faz manchete com o caso de negligência médica na Unidade de Saúde de Gaia. "Hospital e enfermeiros condenados 12 anos depois por queimaduras em bebé", titula. Em agosto de 2013, uma bebé com apenas seis meses sofreu graves queimaduras, enquanto estava sedada, durante um exame médico, na sala de cirurgia. Diz o jornal que a vítima, hoje com 12 anos, ainda tem sequelas.Neste mesmo jornal, conta-se o "segredo" para entrar no ensino superior com nota 20 através das histórias de três alunos.O Correio da Manhã conta, citando dados da Segurança Social, que "Duplica o número de trabalhadores com mais de 70 anos". No final do ano passado, eram quase 29 mil os trabalhadores com 70 anos ou mais com contratos por conta de outrem em vigor, diz o jornal. O Diário de Notícias avança que o número de imóveis leiloados caiu para metade desde 2019, mas preço médio disparou para 118 mil euros..Leia aqui o DN desta terça-feira, 26 de agosto.Nos económicos, o Negócios diz que os trabalhadores com novas tabelas salariais caem 43%. "Após o choque inflacionista, com um máximo de mais de uma década de trabalhadores com tabelas salariais atualizadas em 2024, a contratação coletiva surge a perder gás nos primeiros meses do ano. Beneficiários de revisão de tabelas vão pouco além dos 300 mil até maio", escreve.Já o Jornal Económico escreve que o Peso do IRS está ao nível mais baixo numa década e que Luanda quer 100 milhões na venda do Banco de Fomento.Nos desportivos, o Record diz que o Benfica quer o avançado do Levante Alvarez e acena com 15 milhões, que, no Sporting, está tudo certo com Ioannidis e que, no FC Porto, as comissões não travam Mora, sendo o mandato de exclusividade de Jorge Mendes respeitado.A Bola titula que Ioannidis só quer o Sporting e, quanto ao FC Porto, diz que Martim Fernandes renova recaté 2030 com cláusula de 80 milhões. Este último assunto faz recisamente manchete do jornal O Jogo.Na imprensa internacional, o The Guadian traz um trabalho que pergunta se as IA podem sofrer. "Com a fundação do primeiro grupo de defesa dos direitos humanos liderado pela IA, a indústria está dividida sobre se os modelos são, ou podem ser, sencientes", diz o britânico.O Le Monde dá destaque à moção de confiança. "François Bayrou aposta tudo perante o fracasso previsto para o orçamento de 2026", escreve.O El Mundo fala do "estranho caso de Cuenca: a única capital provincial que não ultrapassou o preço máximo histórico de arrendamento até 2025"-