Revista de imprensa. O voto de Amadeu Guerra e a investigação de assédio no Ministério da Agricultura

O Público avança este sábado que o Procurador-Geral da República votou a favor de averiguação ao inquérito a Ivo Rosa. O jornal escreve que, apesar de a discussão sobre o inquérito que teve como alvo o juiz ter sido levantada na última reunião do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), na quarta-feira, por um membro que não é magistrado, a proposta para abrir uma averiguação à atuação dos procuradores que intervieram no caso mereceu o voto favorável de Amadeu Guerra e dos quatro procuradores regionais, a cúpula do Ministério Público.No Jornal de Notícias o destaque vai para um edifício do Estado em ruínas que serve de abrigo a dezenas de imigrantes no Porto. Segundo esta publicação, os polícias do Núcleo de Estrangeiros e Controlo Fronteiriço do Porto já chegaram a localizar no antigo Asilo da Mendicidade 30 estrangeiros e, na sexta-feira da semana passada, dez foram identificados.No Correio da Manhã fala de "assédio sexual em gabinete de ministro" para dar conta de que chefe de gabinete do ministro da Agricultura está a ser acusado de assédio sexual por uma antiga assessora de José Manuel Fernandes, sua subordinada. Segundo este jornal, a conduta de Nataniel Araújo já está a ser investigada pela Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT).Nos desportivos, a Bola diz que o Benfica admite diálogo e cita Rui Costa: "Não queremos que o futebol seja uma selva". Já o Record dá destaque ao Sporting: "Leão já pensa em janeiro", titula. No Jogo, destaque para as palavras de André Villas-Boas, que se mostrou satisfeito com o início de época e pediu cautela.