De que se queixam os lisboetas no Twitter? Mobilidade e emprego

Os lisboetas quando usam o Twitter para falar sobre a cidade geralmente é para darem uma opinião negativa, de acordo com uma análise feita pela consultora Llorente y Cuenca em parceria com a Brandwatch tendo por base 140 mil tweets sobre Lisboa, de 34 mil perfis, publicados entre 1 de novembro de 2018 e 31 de outubro de 2021. Mobilidade, política, emprego e saúde são os temas que geram mais discussão.

Nos últimos três anos, 41% da conversa dos lisboetas nesta rede social foi dedicada à mobilidade e infraestruturas, quase sempre com um discurso negativo, devido em grande parte às críticas feitas à quantidade de carros e aos problemas dos transportes públicos na capital. Entre novembro de 2020 e 2021, esta opinião melhorou ligeiramente, mas o sentimento negativo prevaleceu. Dois assuntos provocaram um pico de conversas sobre mobilidade: a introdução dos passes Navegante (março de 2019) e a subida dos preços dos combustíveis (outubro de 2021). Muito ligado à mobilidade está o ambiente, mas, curiosamente, este é o tema menos discutido pelos lisboetas no Twitter nos últimos três anos, aparecendo em apenas 0,3% das menções analisadas.

"Através da aplicação deste estudo, conseguimos retirar insights muito interessantes acerca da conversa social em Lisboa, como, por exemplo, a mobilidade ser um dos temas mais falados e o ambiente o menos representativo", afirma ao DN Marlene Gaspar, diretora sénior da área de Engagement e Deep Digital Business na Llorente Y Cuenca.

Cerca de um quarto (24%) dos tweets feitos pelos lisboetas entre 2018 e 2021 dizem respeito à política e com as opiniões negativas a dominarem, principalmente em dois momentos: quando a Câmara de Lisboa partilhou dados de ativistas russos residentes em Portugal com a Rússia (junho de 2021) e durante a campanha eleitoral para as autárquicas (setembro de 2021).

Quando os lisboetas olham para os seus líderes políticos - presidentes de junta de freguesia ou da câmara municipal - a mobilidade sustentável é um dos temas centrais. Carlos Moedas, o atual autarca de Lisboa, é mencionado por 60% dos moradores da cidade, depois do social-democrata ter feito da mobilidade sustentável uma das bandeiras da sua campanha.

Fila de ambulâncias no Santa Maria chocou lisboetas

O sentimento sobre o emprego em Lisboa também é negativo, nomeadamente no que diz respeito aos baixos salários praticados na capital, sendo um assunto que ocupa 16% dos tweets recolhidos. A história de uma lojista de Lisboa que efetuou uma venda a clientes que acabaram por ser assaltados assim que saíram da loja (junho de 2019) e o caso de um pasteleiro da capital que ficou desempregado e começou a vender bolos pelas ruas da cidade para conseguir pagar as suas contas (junho de 2021) foram os assuntos mais comentados na área do emprego. Já o teletrabalho apresentou um volume de tweets muito residual na conversa sobre o emprego em Lisboa.

Em termos gerais, e olhando para os dados deste estudo, pode afirmar-se que a perceção dos lisboetas em relação à saúde na capital é negativa, com as críticas a aumentarem de ano para ano, constituindo 6% do total das conversas no Twitter. Este sentimento negativo deve-se, de uma forma generalizada, à falta de capacidade de resposta dos hospitais de Lisboa, assunto que já era mencionado antes do início da pandemia. Apesar de só ter surgido no segundo ano estudado, o impacto da covid-19 representou 52,7% das conversas sobre a saúde. Os ajuntamentos na cidade em plena pandemia (abril de 2020) e as longas filas de ambulâncias no Hospital de Santa Maria após o aumento de casos de covid-19 (janeiro de 2021) foram os casos que mais chocaram os lisboetas.

"Se compararmos estes resultados com Madrid, percebemos que as diferenças ao nível das temáticas são notórias. Para os madrilenos, a saúde dominou totalmente a conversa, enquanto que para os lisboetas este foi um tema que teve pouca representatividade no volume total de conversa analisada", refere Marlene Gaspar, sublinhando que "estamos a falar do primeiro estudo deste género a ser elaborado sobre a cidade de Lisboa. Tivemos uma edição lançada recentemente e que comparou especificamente as cidades de Barcelona e Madrid".

