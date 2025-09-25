Pedro Duarte avança com providência cautelar para travar obras do MetroBus

O candidato da coligação O Porto Somos Nós (PSD/CDS/IL) anunciou esta quinta-feira, 25 de setembro, que a sua candidatura vai interpor uma providência cautelar com o objetivo de interromper as obras do MetroBus, cuja segunda fase arrancou esta segunda-feira.Pedro Duarte exige que seja “interrompida esta irresponsabilidade”, a quatro dias da troca da Administração da empresa Metro do Porto.Em maio, o ex-ministro dos Assuntos Parlamentares havia lançado uma petição pública contra a destruição da ciclovia central e o abate de centenas de árvores na Avenida da Boavista, uma iniciativa que reuniu mais de quatro mil assinaturas em poucas semanas..Obras da segunda fase do Metrobus avançam segunda. Candidatos falam em provocação e falta de coragem política. No sábado, a coligação O Porto Somos Nós convocou uma concentração em defesa do espaço público, da mobilidade suave e da preservação ambiental, à qual se juntou uma centena de cidadãos, de acordo com um comunicado enviado pela candidatura às redações. Para Pedro Duarte, estes sinais inequívocos de mobilização mostram que “o MetroBus não pode ser imposto contra a vontade da cidade, com prejuízos irreversíveis para o Porto”.O candidato à presidência da autarquia da Invicta frisa que a providência cautelar agora anunciada é um passo consequente dessa luta: “Não estamos apenas a defender árvores ou uma ciclovia. Estamos a defender um modelo de cidade mais sustentável, mais humano e mais equilibrado. Este é um combate pelo futuro do Porto.”.STCP propõe metrobus na rotunda da Boavista pois inversão de marcha na avenida é "inviável"