Zelensky vai falar com Joe Biden "nas próximas horas"

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, vai falar "nas próximas horas" com o homólogo americano, Joe Biden. A conversa surge numa altura em que o Ocidente teme que a Rússia invada a Ucrânia, causando um conflito naquele país.

"Nas próximas horas, o presidente Volodymyr Zelensky vai discutir a situação de segurança e os esforços diplomáticos com o presidente norte-americano Joe Biden", disse o porta-voz Sergey Nikiforov no Facebook.

Esta reunião acontece um dia depois de a Casa Branca ter revelado que não tinha havido quaisquer avanços durante uma conversa telefónica de cerca de uma hora entre Biden e Vladimir Putin.

Washington disse, na sexta-feira, que a Rússia conseguiu reunir um conjunto suficiente de forças junto à Ucrânia com o objetivo de lançar uma ofensiva "a qualquer dia".

A Rússia, por sua vez, rejeita as acusações de planear uma invasão, mas quer que a NATO (liderada pelos Estados Unidos) responda de forma imediata ao pedido russo de mais garantias de segurança. No fundo, a Rússia pretende que a NATO retire as suas tropas do leste europeu e pede que haja garantias de que a Ucrânia não se vai juntar à aliança no futuro.