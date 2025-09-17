Zelensky diz que Kiev precisa de mais 50 mil milhões para financiar a guerra em 2026

Volodymyr Zelensky advertiu esta quarta-feira, 17 de setembro, que serão necessários mais de 50 mil milhões de euros para financiar a guerra contra a Rússia em 2026, além do montante equivalente que terá de sair do orçamento do Estado da Ucrânia. Em declarações proferidas em Kiev ao lado da presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, o líder ucraniano estimou em 120 mil milhões de dólares (101 mil milhões de euros) o custo anual da guerra, metade dos quais suportados pelo orçamento ucraniano. “Temos de encontrar outros 60 mil milhões [de dólares, cerca de 50.100 milhões de euros] no próximo ano”, disse.Zelensky adiantou ainda que, até ao momento, a Ucrânia garantiu mais de 2 mil milhões de dólares (cerca de 1,6 mil milhões de euros) em financiamento para armas produzidas nos Estados Unidos através do mecanismo liderado pela NATO, denominado Lista de Requisitos Priorizados da Ucrânia (PURL). E acrescentou esperar que o total de fundos comprometidos chegue aos 3,5 mil milhões de dólares (cerca de 2,9 mil milhões de euros) em outubro.Os primeiros dois fornecimentos de armas ao abrigo do PURL, no valor de 500 milhões de dólares cada (cerca de 421 milhões de euros), incluirão mísseis para os sistemas de defesa aérea Patriot e lança-foguetes HIMARS, prosseguiu o líder ucraniano. Um responsável da NATO em Kiev adiantou à Reuters que os primeiros lotes de equipamento via PURL já estavam a ser enviados.Do lado de Moscovo, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, voltou esta quarta-feira a mostrar a disponibilidade da Rússia para conversações de paz, sublinhando que “preferimos resolver a crise ucraniana por meios políticos e diplomáticos”.Este deverá ser um dos assuntos a ser discutido na próxima semana em Nova Iorque por Volodymyr Zelensky, que encabeçará a comitiva da Ucrânia à Assembleia-Geral da ONU. Segundo o porta-voz da diplomacia ucraniana, Zelensky deverá reunir-se com vários líderes mundiais, estando a sua visita focada também em garantir o apoio internacional contínuo a Kiev. Entre estas reuniões é esperado que uma seja com Donald Trump, algo que o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, disse já esta semana ser possível.O último encontro pessoal entre Trump e Zelensky ocorreu a 17 de agosto na Casa Branca, apenas dois dias depois do presidente dos Estados Unidos se ter reunido com o homólogo russo, Vladimir Putin, no Alasca. com Lusa.Trump volta a pedir a Zelensky para chegar a acordo e este quer que Trump enfrente Putin