Tiroteio no Serviço de Imigração e Alfândega em Dallas faz pelo menos um morto

Pelo menos uma pessoa morreu esta quarta-feira, 24 de setembro, num tiroteio no Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) de Dallas, de acordo com as autoridades locais. "A investigação preliminar determinou que um suspeito abriu fogo contra um prédio do governo a partir de um prédio adjacente. Duas pessoas foram transportadas para o hospital com ferimentos de bala. Uma vítima morreu no local. O suspeito está morto", informou o departamento da polícia de Dallas.. A secretária de Estado do Departamento de Segurança Interna dos EUA confirmou o tiroteio, dando conta que "os detalhes ainda estão a ser apurados". "Mas podemos confirmar que houve vários feridos e mortos", afirmou Kristi Noem.Na mensagem que partilhou nas redes sociais, revelou que "o atirador morreu devido a um ferimento de bala autoinfligido". "Embora ainda não saibamos o motivo, sabemos que a nossa força policial ICE está a enfrentar uma violência sem precedentes. Isso tem de parar", declarou Noem. Senador do Texas Ted Cruz já fez saber ele e a sua equipa estão a monitorizar "de perto a situação no Centro de Detenção do ICE". "Estamos a rezar pela rápida recuperação dos feridos e somos profundamente gratos aos corajosos socorristas que correram para o local", disse nas redes sociais. . Em atualização