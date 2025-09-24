Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Internacional

Tiroteio no Serviço de Imigração e Alfândega em Dallas faz pelo menos um morto

Secretária de Estado do Departamento de Segurança Interna dos EUA confirmou tiroteio e revelou que o "atirador morreu devido a um ferimento de bala autoinfligido".
Susete Henriques
Publicado a
Atualizado a

Pelo menos uma pessoa morreu esta quarta-feira, 24 de setembro, num tiroteio no Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) de Dallas, de acordo com as autoridades locais.

"A investigação preliminar determinou que um suspeito abriu fogo contra um prédio do governo a partir de um prédio adjacente. Duas pessoas foram transportadas para o hospital com ferimentos de bala. Uma vítima morreu no local. O suspeito está morto", informou o departamento da polícia de Dallas.

A secretária de Estado do Departamento de Segurança Interna dos EUA confirmou o tiroteio, dando conta que "os detalhes ainda estão a ser apurados". "Mas podemos confirmar que houve vários feridos e mortos", afirmou Kristi Noem.

Na mensagem que partilhou nas redes sociais, revelou que "o atirador morreu devido a um ferimento de bala autoinfligido".

"Embora ainda não saibamos o motivo, sabemos que a nossa força policial ICE está a enfrentar uma violência sem precedentes. Isso tem de parar", declarou Noem.

Senador do Texas Ted Cruz já fez saber ele e a sua equipa estão a monitorizar "de perto a situação no Centro de Detenção do ICE". "Estamos a rezar pela rápida recuperação dos feridos e somos profundamente gratos aos corajosos socorristas que correram para o local", disse nas redes sociais.

Em atualização

EUA
Tiroteio
dallas

