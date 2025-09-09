Israel ataca sede do Hamas no Qatar. Líderes eram alvos

Várias explosões foram ouvidas esta terça-feira, 9 de setembro, em Doha, capital do Qatar, segundo testemunhas afirmaram à Reuters e, num comunicado publicado no Telegram alguns minutos depois, as Forças de Defesa de Israel (IDF) e a Agência de Segurança de Israel (ISA) confirmaram ter realizado um "ataque de precisão" contra a "liderança sénior da organização terrorista Hamas".No texto, as forças de defesa israelitas afirmam que estes líderes do Hamas são "diretamente responsáveis pelo brutal massacre de 7 de outubro" e que têm "orquestrado e gerido a guerra contra o Estado de Israel".Antes da confirmação oficial, a rádio do exército israelita já tinha noticiado que Israel tentou atacar funcionários do Hamas no Qatar. A comunicação social israelita, citando um alto funcionário, especificara que o ataque visava líderes de topo do Hamas, incluindo Khalil al-Hayya, o chefe do grupo em Gaza. Por sua vez, a televisão Al Jazeera do Qatar, citando uma fonte do Hamas, informara que o ataque visava negociadores do cessar-fogo do Hamas em Gaza.. As forças israelitas acrescentaram, no comunicado que, antes do ataque, foram tomadas "medidas para mitigar os danos a civis, incluindo o uso de munições de precisão e informações adicionais". Uma testemunha em Doha relatou à Reuters ter visto fumo a subir sobre o distrito de Katara após as explosões.Este ataque ocorre um dia após o Hamas ter cometido um atentado contra um autocarro em Jerusalém, matando seis pessoas..Braço armado do Hamas reivindica ataque em Jerusalém que fez seis mortos.Netanyahu fala em "oportunidade operacional".O primeiro-ministro israelita afirmou ter ordenado o ataque contra os líderes do Hamas em Doha após os recentes ataques em Jerusalém e Gaza, segundo a Reuters.Benjamin Netanyahu disse ainda, em comunicado, que os ataques foram "inteiramente justificados" e que a decisão foi aprovada às 12h00 desta terça-feira, após a identificação de uma "oportunidade operacional"..Qatar fala em "violação" de todas as leis internacionais.O Qatar já veio condenar "veementemente" o ataque israelita contra líderes do Hamas em Doha, classificando-o como "cobarde"."Este ataque criminoso constitui uma violação flagrante de todas as leis e normas internacionais (...)", afirmou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar, Majed Al Ansari. De acordo com este responsável, citado pelo Times of Israel, o Qatar "não tolerará este comportamento imprudente de Israel e a contínua perturbação da segurança regional, nem qualquer ato que vise a sua segurança e soberania". À AFP, um responsável do Hamas em Gaza afirmou que os líderes do grupo palestiniano atingidos pelo ataque israelita em Doha estavam reunidos para discutir a mais recente proposta de cessar-fogo."Num novo crime sionista, a delegação negocial do Hamas foi alvejada durante a sua reunião em Doha, enquanto discutia a proposta do presidente (Donald) Trump (dos EUA) para um cessar-fogo na Faixa de Gaza", disse o responsável, sob anonimato.Com SH e DP