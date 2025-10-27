Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Uma BD sobre o enigmático líder supremo norte-coreano, dono de bombas nucleares
Internacional

Uma BD sobre o enigmático líder supremo norte-coreano, dono de bombas nucleares

Depois de 'A Espera' e de 'Erva', Iguana publica 'O meu amigo Kim Jong-un', livro de Keum Suk Gendry-Kim, a desenhadora sul-coreana que veste a pele de repórter para compreender a Península dividida.
Leonídio Paulo Ferreira
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Internacional
Coreia do Norte
livro
Kim Jong-un
BD
edição impressa
Keum Suk Gendry-Kim

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt