Um português entre as cinco vítimas do acidente de viação mais mortal no Luxemburgo dos últimos 36 anos

Um emigrante português no Luxemburgo está entre as cinco vítimas mortais daquele que já é considerado o acidente de automóvel mais mortífero nos últimos 36 anos naquele país da Europa central, que ocorreu na segunda-feira, 1 de setembro.De acordo com o Contacto, jornal da comunidade portuguesa, trata-se de um homem de 26 anos, natural da Guarda, que morava na comuna de Larochette e era o condutor da carrinha que chocou de frente com um automóvel.Este jornal revelou ainda ter contactado o Ministério Público luxemburguês, que não quis “confirmar nem desmentir” a informação, uma vez que o processo de “identificação das vítimas continua em curso”. Para já ainda não são conhecidas as razões que levaram a este acidente.