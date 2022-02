Ucrânia aprova estado de emergência. Rússia está preparada para invadir, dizem EUA

O parlamento ucraniano aprovou, esta quarta-feira, o estado de emergência, que entra em vigor amanhã e deverá durar, pelo menos, 30 dias. A medida surge numa altura em que aumentam os receios de uma invasão russa.

O estado de emergência foi aprovado no dia em que a Rússia começou a retirar os seus diplomatas da embaixada de Kiev enquanto a Ucrânia anunciou a mobilização de militares na reserva.

Nos termos desta decisão, as autoridades poderão "reforçar a proteção" da ordem pública e das infraestruturas estratégicas, "limitar a circulação dos transportes" e reforçar as verificações de veículos e documentos dos cidadãos, especificou, anteriormente, o secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional, Oleksiï Danilov

São "medidas preventivas para manter a calma no país, para que a economia continue a funcionar", acrescentou o responsável, assegurando, no entanto, que tais medidas "não terão um impacto radical na vida quotidiana" dos ucranianos.

"Estamos prontos para tudo", garantiu Danilov.

A Ucrânia já tinha anunciado esta quarta-feira a mobilização de militares na reserva, dos 18 aos 60 anos, e apelado aos seus cidadãos para saírem da Rússia, país que Kiev e o Ocidente acusam de estar a preparar uma ofensiva em grande escala em direção ao território ucraniano.

"Temos de reagir aos acontecimentos dos últimos dois ou três dias na Rússia", defendeu Danilov.

Putin, está "tão preparado quanto é possível estar" para uma invasão, dizem os EUA

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, está "tão preparado quanto é possível estar" para uma invasão em larga escala da Ucrânia, com "cerca de 100%" das forças militares necessárias já em posição, estimou esta quarta-feira um alto funcionário da administração norte-americana.

Putin "dispõe de quase 100% do conjunto de forças que tínhamos calculado que ele poderia mobilizar" para invadir a Ucrânia, assinalou um responsável do Departamento de Defesa dos EUA sob condição de anonimato, refere a a agência de notícias AFP.

Segundo a mesma fonte, 80% dos mais de 150 000 soldados russos presentes junto das fronteiras ucranianas estão organizados em formação de ataque.

O presidente russo está "tão preparado quanto é possível estar", advertiu o funcionário, acrescentando que a decisão "de avançar ou não está nas mãos de Putin". "Eles podem começar a qualquer momento", assinalou.

