Tusk, Macron e Merz foram recebidos por Maia Sandu em Chisinau.EPA / Pawel Supernak
Internacional

Tusk, Macron e Merz dão a cara por luta contra Putin na Moldova

Líderes de França, Alemanha e Polónia estiveram na antiga república soviética num sinal de apoio ao projeto pró-UE da presidente Maia Sandu, que será avaliado nas legislativas de 28 de setembro.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Emmanuel Macron
Maia Sandu
Donald Tusk
Moldova
