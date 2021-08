Cautelosamente, o atual momento Tunísia deve mais ser encarado como um "golpe de força" que como um golpe de Estado, conforme a análise do especialista do Instituto de Pesquisa e Estudo dos Mundos Árabe e Muçulmano (IREMAM) Vincent Geisser. Há mesmo quem alvitre a possibilidade de uma guerra civil, mas para já há indicadores menos maus. Porquê?

Porque houve, de facto, uma interpretação e ativação abusiva do artigo 80.º da Constituição por parte do Presidente (PR), Kais Saied, mas também há atenuantes e um contexto político-social que empurram o PR para um jogo de soma zero, o qual, ganhando, assumirá o papel do estadista providencial e de encarnação da revolução permanente. Perdendo, não passará de aprendiz de ditador.