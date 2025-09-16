Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Putin em visita ao exercícios militares Zapad, a 400 quilómetros de Moscovo.
Putin em visita ao exercícios militares Zapad, a 400 quilómetros de Moscovo. EPA / MIKHAIL METZEL/SPUTNIK/KREMLIN POOL
Internacional

Trump volta a pedir a Zelensky para chegar a acordo e este quer que Trump enfrente Putin

Ucraniano quer posição clara dos EUA e que Trump dê “passos fortes” ante Putin. Norte-americano insiste em que Kiev chegue a acordo com Moscovo.
César Avó
