Internacional

Trump já está no Reino Unido para visita de Estado de dois dias

Antes de deixar Washington, Trump manifestou a sua satisfação pela "grande honra" por se tornar no primeiro Presidente norte-americano a realizar uma segunda visita de Estado ao aliado britânico.
DN/Lusa
O Presidente norte-americano, Donald Trump, chegou esta terça-feira (16 de setembro) ao Reino Unido para uma visita de Estado de dois dias que tem início na quarta-feira.

O avião presidencial norte-americano, Air Force One, aterrou no aeroporto de Stansted, próximo de Londres, perto das 21:00 (mesma hora que em Lisboa), marcando o início da segunda visita de Estado ao Reino Unido pelo Presidente norte-americano.

A secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros britânica, Yvette Cooper, marcou presença em Stansted para receber o Presidente norte-americano, juntamente com a primeira-dama, Melania Trump.

O convite a Trump para esta inédita visita foi feito pelo monarca britânico, Carlos III, e entregue na Casa Branca pelo próprio primeiro-ministro, Keir Starmer, no final de fevereiro

