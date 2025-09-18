Trump declara Antifa como organização terrorista após assassinato de Charlie Kirk

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou o movimento de extrema-esquerda Antifa como organização terrorista, em consequência do assassínio do ativista ultraconservador Charlie Kirk."Tenho o prazer de informar os nossos muitos patriotas americanos que estou a designar a 'ANTIFA', UM DESASTRE DOENTIO E PERIGOSO DA ESQUERDA RADICAL, COMO UMA ORGANIZAÇÃO TERRORISTA", declarou Trump na sua rede social, Truth Social, usando letras maiúsculas."Recomendo também vivamente que aqueles que financiam a ANTIFA sejam investigados minuciosamente, de acordo com os mais elevados padrões e práticas legais", declarou na quarta-feira, o líder republicano, que se encontra no Reino Unido em visita de Estado.Trump acrescentou que a decisão procura proteger os cidadãos e realçou que quaisquer ações violentas atribuídas à Antifa serão tratadas com todo o rigor da lei. . O chefe de Estado não esclareceu qual o mecanismo que utilizará para formalizar a designação de organização terrorista. Especialistas e responsáveis têm sublinhado a dificuldade legal de sancionar um coletivo tão descentralizado.A Antifa é uma rede nos EUA, que agrupa ativistas que se definem como anarquistas, anticapitalistas ou comunistas, que Donald Trump tem acusado, em várias ocasiões, de incitar a violência, incluindo os distúrbios posteriores à morte de George Floyd, em 2020, durante o seu primeiro mandato.Por outro lado, o Departamento de Justiça apenas pode processar aqueles que dão apoio material a entidades na lista de organizações terroristas estrangeiras. Não existe uma lei específica para terrorismo doméstico.Na terça-feira, Trump já tinha dito, quando questionado por jornalistas, que não descartava a possibilidade de declarar o movimento como "organização terrorista doméstica"."É algo que faria, sim, se tivesse o apoio das pessoas que estão aqui", afirmou Donald Trump, apontando para membros do seu Gabinete na sala oval da Casa Branca."Acredito que começaria por Pam [Bondi, a procuradora-geral]. Se me permitirem, faria isso a 100% e com outros [grupos] também, por acaso. Mas, de qualquer forma, a Antifa é terrível", acrescentou o Presidente dos EUA.Trump, o vice-presidente JD Vance e outros membros do Governo apontaram o "extremismo de esquerda" como parcialmente responsável pelo assassinato de Kirk, em 10 de setembro, no campus universitário de Utah..Suspeito Tyler Robinson formalmente acusado do homicídio de Charlie Kirk. As autoridades detiveram Tyler Robinson, de 22 anos, como suposto autor e asseguraram que o jovem se tinha "politizado" recentemente e desenvolvido uma grande aversão às ideias ultraconservadoras que Kirk promovia em fóruns célebres com estudantes.Vários funcionários de empresas e universidades dos Estados Unidos foram despedidos ou alvo de processos disciplinares por comentários considerados inapropriados sobre o assassínio de Kirk.."Ei fascista! Apanha!" O que se sabe de Tyler Robinson, suspeito de ter matado Charlie Kirk.Viúva de Charlie Kirk avisa: "Não fazem ideia do que desencadearam"