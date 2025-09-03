"Tristeza" e "solidariedade". Líderes europeias são primeiras a reagir a descarrilamento em Lisboa

"É com tristeza que tomei conhecimento do descarrilamento do famoso “Elevador da Glória”. Os meus sentimentos com as famílias das vítimas." Foi assim, com um post em português na rede social X que Ursula von der Leyen reagiu ao descarrilamento mortífero desta quarta-feira, 3 de setembro, em Lisboa. A presidente da Comissão Europeia foi uma das primeiras líderes europeias a manifestar o seu pesar com o acidente que fez pelo menos 15 mortos e 18 feridos na capital portuguesa. . A von der Leyen juntou-se também a presidente do Parlamento Europeu. Roberta Metsola recorreu também ao português numa mensagem no X em que garantia: "Os nossos corações estão com as pessoas atingidas pela tragédia do Elevador da Glória, uma referência para os lisboetas e visitantes do mundo inteiro. A Europa está solidária com as vítimas, os seus entes queridos, e toda a comunidade em Lisboa. Desejo uma rápida recuperação aos feridos.".Em Tour pelas capitais europeias, foi ao aterrar em Paris que António Costa ficou a saber do descarrilamento mortífero em Lisboa. O presidente do Conselho Europeu escreveu no X: "recebo com profunda consternação a notícia da gravidade do trágico acidente com o Elevador da Glória, que tanto marcou a minha vida". O ex-primeiro-ministro português e antigo presidente da Câmara de Lisboa sublinhou que os seus pensamentos estão com "as vítimas, com os seus entes queridos, e com os feridos", a quem desejou uma rápida recuperação. "Expresso as minhas mais sentidas condolências a Portugal e à cidade de Lisboa", concluiu o presidente do Conselho Europeu..Também no X, o primeiro-ministro espanhol mostrou-se "consternado" com a tragédia em Lisboa. "Todo o nosso carinho e solidariedade às famílias das vítimas e ao povo português neste momento difícil. E os nossos votos de rápida recuperação às pessoas feridas", escreveu Pedro Sánchez naquela rede social. .De Itália chegaram as condolências da primeira ministra Giorgia Meloni. Também no X, escreveu: "Fiquei profundamente triste ao saber do trágico descarrilamento do Elevador da Glória, em Lisboa." E acrescentou "Em nome do Governo italiano e em meu nome pessoal, desejo expressar as minhas sinceras condolências e solidariedade a Portugal, às famílias das vítimas e aos feridos envolvidos no acident.Notícia da BBC ao New York Times, da Folha de São Paulo ao le MondeAo final do dia desta quarta-feira, o descarrilamento do Elevador da Glória era notícia com grande destaque também na imprensa estrangeira. Por volta das 22h30, hora de Lisboa, o acidente na capital portuguesa era manchete nos sites de jornais tão variados como o americano New York Times, o francês Le Monde ou o brasileiro Folha de São Paulo. Num live dedicado ao acidente, a emissora britânica BBC sublinha a importância dos elétricos para Lisboa. "Os icónicos elétricos amarelos são uma parte crucial de uma cidade tão montanhosa como Lisboa. Eles serpenteiam por muitas das ruas de calçada", escreve Mark Lowen, antigo corresponde daquela televisão para a Europa no Sul, numa das entradas. E recorda: "Este e outros funiculares são utilizados pelos residentes de Lisboa, mas também são extremamente populares entre os turistas – e no final do verão, a capital portuguesa fica realmente muito movimentada", acrescentando: "Já andei várias vezes neste e noutros elétricos de Lisboa e, embora sejam um pouco instáveis, parecem sempre suficientemente seguros."