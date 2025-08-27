Crianças de 8 e 10 anos morreram e 17 ficaram feridas no tiroteio em escola católica dos EUA. Atirador morreu

Um tiroteio numa escola católica de Minneapolis, nos Estados Unidos, provocou a morte a duas crianças, de 8 e 10 anos de idade, e 17 ficaram feridas, sendo que cinco estão em estado grave, de acordo com a agência Reuters. As autoridades, citadas pela estação de televisão NBC News, o atirador morreu com um tiro autoinfligido. O chefe de polícia de Minneapolis, Brian O'Hara, já confirmou a morte das crianças e que dos 17 feridos, 14 são crianças. "Durante a missa, um homem armado aproximou-se do lado de fora, na lateral do prédio, e começou a disparar com uma espingarda através das janelas da igreja em direção às crianças, que estavam sentadas nos bancos do refeitório", disse o responsável policial, que descreveu o ato como um ato de covardia "incompreensível".O'Hara acredita que o suspeito era um atirador solitário, com cerca de 20 anos, que se suicidou no estacionamento, mas ainda não foi identificado.O incidente registou-se na manhã desta quarta-feira, na primeira semana de aulas naquele estabelecimento de ensino, sendo que as crianças estavam na celebração de uma missa no momento dos disparos, pelo que, de acordo com testemunhas citadas pela MSNBC, foram baleadas nas costas.O presidente Donald Trump afirmou numa publicação na rede social Truth Social, que "o FBI respondeu rapidamente e está no local", assegurando que "a Casa Branca continuará a monitorzar esta situação terrível".O governador Tim Waltz já vindo classificar o tiroteio na Escola Católica Annunciation como "horrível", tendo anunciado que após a detenção do suspeito que não havia mais "ameaças ativas".