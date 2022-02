Serviços secretos americanos: comandantes russos já receberam planos de ataque

Os comandantes militares russos no leste da Ucrânia já terão recebido de Moscovo os planos para atacar o país. É pelo menos esta a informação que os serviços secretos americanos dispõem no momento, segundo avança a CNN Internacional.

A estação cita dois oficiais norte-americanos e "uma fonte familiar com os serviços secretos", tudo sob anonimato, que lhes confirmaram esta informação.

Ainda segundo a CNN, os planos foram já recebidas pelos comandantes táticos e operacionais de serviços secretos no terreno.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Esta notícia complementa a noção de que a Rússia encontra-se preparada para uma potencial invasão, que teoricamente poderia acontecer a qualquer momento.

Este domingo, Jens Stoltenberg, o secretário-geral da NATO, afirmou taxativamente que Moscovo "está a preparar uma invasão da Ucrânia".

Isto porque os exercícios militares na Bielorrússia que deviam ter terminado neste dia foram simplesmente "prolongados".

"O facto de estes exercícios, que deviam terminar hoje, continuarem, encaixa na ideia de que a Rússia se prepara para invadir a Ucrânia", afirmou o norueguês numa entrevista à televisão norte-americana CBS News.

Também o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, também interpretou a continuação de militares russos em território bielorrusso como um sinal de que a Rússia está prestes a invadir o seu vizinho ocidental.

O presidente russo, Vladimir Putin, telefonou este domingo ao seu homólogo francês, Emmanuel Macron, garantindo-lhe que tem intenção de retirar as suas tropas da Bielorrússia no fim dos exercícios. Não disse, no entanto, quando tal acontecerá.

As tropas russas que estão no país desde 10 de fevereiro para exercícios militares ali vão continuar para mais "manobras".

Com Lusa