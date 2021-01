Biden confirmado. Trump garante "transição ordeira" do poder

O Congresso confirma os votos do Colégio Eleitoral e ratifica a vitória de Joe Biden nas eleições norte-americanas de 3 de novembro.

"Joe Biden e Kamala Harris vão ser o presidente e o vice-presidente de acordo com os certificados que nos foram dados", anuncia a senadora Amy Klobuchar. Ouviram-se aplausos na sala.

O ainda vice-presidente, Mike Pence, que liderou os trabalhos no Congresso, confirmou Biden como o 46º Presidente dos EUA. O democrata "recebeu 306 votos" e Trump "232 votos", detalhou o republicano.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Donald Trump não concorda com a derrota eleitoral, mas aceita-a e promete uma "transição ordeira" do poder.

Com a conta do Twitter do presidente cessante bloqueada, foi um assessor que recorreu à rede social para divulgar o comunicado de Trump.

"Embora discorde totalmente do resultado da eleição e os fatos me confirmem, haverá uma transição ordeira a 20 de janeiro", lê-se na nota, publicada no Twitter de Dan Scavino.

Statement by President Donald J. Trump on the Electoral Certification:



"Even though I totally disagree with the outcome of the election, and the facts bear me out, nevertheless there will be an orderly transition on January 20th. I have always said we would continue our... - Dan Scavino (@DanScavino) January 7, 2021

Pouco antes da votação do Congresso (Senado e Câmara dos Representantes), tinha sido dado mais um passo para a certificação da vitória de Joe Biden. A Câmara dos Representantes tinha votado contra a objeção dos votos da Pensilvânia, por 282-138.

O Senado já tinha rejeitado a objeção aos resultados da Pensilvânia (por 92-7) e faltava apenas a votação conjunta - Senado e Câmara dos Representantes - para ratificar a vitória de Biden na eleição de 3 de novembro.

Antes, o Senado rejeitou com uma maioria esmagadora a objeção de alguns senadores republicanos à vitória do Presidente eleito, Joe Biden, no estado do Arizona.

A objeção aos resultados no Arizona - liderada pelos senadores Paul Gosar e Ted Cruz - foi rejeitada por 93-6 na noite de quarta-feira.

Todos os votos a favor foram republicanos, mas depois da violenta manifestação, do cerco e da invasão do Capitólio, vários senadores do Partido Republicano que planeavam apoiar a objeção inverteram o sentido de voto.

Os republicanos levantaram a objeção com base em falsas alegações do Presidente cessante, Donald Trump, repetidamente rejeitadas nos tribunais e pelos funcionários eleitorais.

Pouco depois, a Câmara dos Representantes chumbou igualmente a objeção à vitória do Presidente eleito no Arizona, juntando-se ao Senado na defesa dos resultados das eleições realizadas naquele estado.

Apenas os republicanos votaram a favor da objeção, mas perderam (303-121).

Antes, a líder da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, defendeu que a certificação do Congresso da vitória eleitoral de Joe Biden iria mostrar ao mundo a verdadeira face do país.

"Apesar das ações vergonhosas de hoje, ainda a faremos [a votação], faremos parte de uma história que mostra ao mundo daquilo que a América é feita".

Pelosi, católica romana, observou que na quarta-feira é a festa da Epifania e rezou para que a violência fosse "uma epifania para curar" o país.

As reações ao ataque no Capitólio foram quase imediatas. O ex-Presidente dos Estados Unidos Barack Obama considerou que os episódios de violência eram "uma vergonha", mas não "uma surpresa", dado a atitude de Donald Trump e dos republicanos.

O antigo Presidente norte-americano Bill Clinton também denunciou um "ataque sem precedentes" contra as instituições do país "alimentado por mais de quatro anos de política envenenada".

O Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que os violentos protestos ocorridos no Capitólio foram "um ataque sem precedentes à democracia" do país e instou Donald Trump a pôr fim à violência.

Pouco depois, Trump pediu aos seus apoiantes e manifestantes que invadiram o Capitólio para irem "para casa pacificamente", mas repetindo a mensagem de que as eleições presidenciais foram fraudulentas.

O governo português condenou os incidentes, à semelhança da Comissão Europeia, do secretário-geral da NATO e dos governos de vários outros países.

Apoiantes do Presidente cessante dos EUA, Donald Trump, entraram em confronto com as autoridades e invadiram o Capitólio, em Washington, na quarta-feira, enquanto os membros do Congresso estavam reunidos para formalizar a vitória do Presidente eleito, Joe Biden, nas eleições de novembro.

A sessão de ratificação dos votos das eleições presidenciais dos EUA foi interrompida devido aos distúrbios provocados pelos manifestantes pró-Trump no Capitólio, e as autoridades de Washington D.C. decretaram o recolher obrigatório entre as 18:00 e as 06:00 locais (entre as 23:00 e as 11:00 em Lisboa).

O debate no Senado foi retomado pelas 20:00 (01:00 de hoje em Lisboa).

A polícia usou armas de fogo para proteger congressistas e pelo menos uma mulher morreu no interior do Capitólio depois de ter sido baleada, segundo fontes citadas pela agência de notícias Associated Press. A polícia está a investigar o incidente, mas não adiantou as circunstâncias do disparo.

Quatro horas após o início dos incidentes, as autoridades declararam que o edifício do Capitólio estava em segurança.