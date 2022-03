Pelo menos oito mortos em ataque a centro comercial de Kiev

Um bombardeamento em Kiev matou pelo menos oito pessoas durante a madrugada, noticiou a agência de notícias France-Presse (AFP), enquanto as forças russas continuam a tentar cercar a capital ucraniana.

Seis corpos encontravam-se esta manhã junto de um centro comercial, no noroeste de Kiev, constatou a AFP no local. Entretanto, o número de vítimas confirmadas aumentou para oito.

A área foi alvo de um ataque que atingiu veículos num parque de estacionamento e provocou uma cratera de vários metros de largura.

⚡️The video from a security camera of the Retroville shopping mall in Kyiv allegedly shows the recent attack in the capital's Podil district.



Video: Proof of war in Ukraine/Telegram pic.twitter.com/6vTiQKhXOW - The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 20, 2022

As imagens desta manhã revelam o estado de destruição em que o edifício ficou após o ataque.

⚡️The video shows the destroyed Retroville shopping mall in Kyiv, following an overnight missile strike.



According to Prosecutor General's Office, at least eight people were killed.



Video: Proof of war in Ukraine/Telegram pic.twitter.com/GgUosETtCn - The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 21, 2022

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou pelo menos 902 mortos e 1.459 feridos entre a população civil, incluindo mais de 170 crianças, e provocou a fuga de mais de 10 milhões de pessoas, entre as quais mais de 3,3 milhões para os países vizinhos, indicam os mais recentes dados da ONU.

Segundo as Nações Unidas, cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.