Rússia anuncia retirada de algumas tropas da fronteira com a Ucrânia

Ucrânia: Canadá vai fornecer a Kiev equipamento militar no valor de 5,4 ME

A Rússia anunciou esta terça-feira que está retirar algumas das tropas localizadas perto da fronteira ucraniana para as suas bases militares, naquele que será o primeiro grande passo para diminuir a tensão em semanas de crise com o Ocidente.

Este anúncio acontece durante um intenso esforço diplomático para evitar uma temida invasão russa à Ucrânia, depois de ​​​Moscovo reunir mais de 100 mil soldados perto das fronteiras com o seu país vizinho.

A crise - a pior entre a Rússia e o Ocidente desde o fim da Guerra Fria - atingiu o pico esta semana com autoridades norte-americanas a alertar que uma invasão em grande escala, incluindo um ataque à capital Kiev, estaria iminente.

Na manhã desta terça-feira, o porta-voz do Ministério da Defesa disse que algumas forças posicionadas perto da Ucrânia completaram os exercícios e estavam a preparar-se para partir.

"As unidades dos distritos militares do Sul e do Oeste, que cumpriram as suas tarefas, já começaram a embarcar em meios de transportes ferroviários e rodoviários e iniciarão hoje o retorno às suas bases", disse o porta-voz do ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov, citado pelas agências de notícias russas.

Estão, no entanto, a decorrer exercícios militares de grande escala, afirmou Konashenkov.

"As Forças Armadas russas estão a dar continuidade a uma série de exercícios em larga escala para treino operacional. Praticamente todos os distritos militares, frotas e tropas aerotransportadas estão a participar", afirmou o porta-voz do ministério da Defesa russo.

Outro exercício de grande escala na região, os jogos de guerra conjuntos da União Rússia-Bielorrússia Resolve, deve terminar em 20 de fevereiro.

Não ficou imediatamente claro quantas unidades estavam envolvidas e que impacto esta retirada teria no número total de tropas que cercam a Ucrânia, mas foi o primeiro anúncio de uma retirada da Rússia em semanas.

Ministro ucraniano é cauteloso. "Quando virmos uma retirada, vamos acreditar numa desescalada"

A Ucrânia já fez saber que os seus esforços diplomáticos e as ações dos aliados ocidentais conseguiram evitar uma invasão russa.

"Nós e os nossos aliados conseguimos impedir a Rússia de qualquer nova escalada. Já estamos em meados de fevereiro e vê-se que a diplomacia continua a funcionar", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, a jornalistas.

Ainda assim, o ministro ucraniano é cauteloso em relação ao anúncio da retirada de algumas tropas russas.

"Temos uma regra: não acredite no que ouve, acredite no que vê", disse Kuleba sobre as notícias dando conta que alguns miliatres russos estavam a regressa à base. "Quando virmos uma retirada, vamos acreditar numa desescalada", reforçou.

Chanceler alemão reúne-se com Vladimir Putin

O anúncio da retirada de militares ocorre antes da reunião marcada para hoje entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, que será recebido no Kremlin após uma visita do seu homólogo francês, Emmanuel Macron, na semana passada.

A tensão entre Kiev e Moscovo aumentou desde novembro passado, depois de a Rússia ter estacionado mais de 100.000 soldados perto da fronteira ucraniana, o que fez disparar alarmes na Ucrânia e no Ocidente, que denunciou os preparativos para uma invasão daquela ex-república soviética.

Em dezembro, a Rússia exigiu garantias de segurança por parte dos Estados Unidos e da NATO para impedir que a Aliança Atlântica se expandisse mais para o leste e estacionasse armas ofensivas perto de suas fronteiras.

Moscovo escreveu recentemente uma carta a todos os países membros da NATO e da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) pedindo-lhes que se posicionassem sobre o que entendem por segurança indivisível na Europa.

Apesar dos esforços diplomáticos, a diminuição da escalada militar e da tensão não foi alcançada até agora.

A Rússia alega que tem o direito soberano de estacionar tropas em qualquer lugar do seu território e, por sua vez, denuncia o fornecimento massivo de armas à Ucrânia pelo Ocidente.

