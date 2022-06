Rússia ataca prédio em Kiev antes da cimeira do G7. Morreu uma pessoa

Ataques russos atingiram um prédio residencial em Kiev este domingo, naquele que é o primeiro ataque à capital em quase três semanas, provocando pedidos da Ucrânia por mais apoio dos líderes do G7 reunidos na Alemanha.

Quatro pessoas, incluindo uma menina de sete anos, foram levadas para o hospital após os ataques desta manhã num bairro onde existe uma fábrica de armas, disse o presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko.

Enquanto isso, Moscovo anunciou que suas forças realizaram ataques contra três centros militares no norte e oeste da Ucrânia, incluindo um perto da fronteira com a Polónia. Estes ataques de grande visibilidade ocorrem no início de uma semana intensa para a diplomacia ocidental com as cimeiras do G7 e da NATO.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, discursará nas duas reuniões, onde os aliados, incluindo o presidente dos EUA, Joe Biden, farão um balanço de seu apoio a Kiev e das sanções impostas a Moscovo.

Este domingo, Biden condenou o ataque a Kiev como "mais da sua barbárie", referindo-se à Rússia. As negociações do G7 começaram de manhã com o anúncio da proibição das importações de ouro russo, mas o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, pediu mais.

O governante publicou no Twitter uma foto de uma criança ferida a ser transportada numa maca, dizendo que esta estava "dormindo pacificamente em Kiev até que um míssil de cruzeiro russo explodiu a sua casa".

A "cimeira do G7 deve responder com mais sanções à Rússia e mais armas pesadas para a Ucrânia. O imperialismo doente da Rússia deve ser derrotado", escreveu Kuleba.

A União Europeia na semana passada deu uma forte demonstração de apoio ao conceder à Ucrânia o estatuto de país candidato, embora o caminho para a adesão seja longo.

Intimidar os ucranianos

As forças russas tentaram cercar Kiev logo nas primeiras semanas após a invasão de 24 de fevereiro, mas o ataque deste domingo foi o primeiro na capital ucraniana desde o início de junho. Vitali Klitschko disse que o ataque foi um ataque de mísseis russo destinado a "intimidar os ucranianos" antes da Cimeira da NATO.

Foi a terceira vez desde a invasão que este bairro de Kiev foi atingido. Uma fábrica de armas nas proximidades produz mísseis ar-ar e antitanque, entre outros.

Uma equipa da AFP disse que houve um incêndio nos três últimos andares do prédio e as suas escadas foram completamente destruídas. Depois, os moradores reuniram-se na parte inferior do prédio, muitos deles em lágrimas. Uma mulher ainda estava vestida com um roupão de banho.

"Acordei com a primeira explosão, fui à varanda e vi mísseis a cair e ouvi uma enorme explosão, tudo vibrou", disse Yuri, de 38 anos, à AFP, sem revelar seu sobrenome. Edward Shkuta, que mora ao lado, disse que caíram quatro mísseis desde as 6.30. Um prédio "foi atingido diretamente nos andares superiores e vi feridos a sair".

Totalmente ocupado

Nos últimos meses, os combates na Ucrânia se concentraram-se na região leste do Donbass, que está parcialmente sob o controle de separatistas pró-russos desde 2014. Os russos fizeram um avanço estratégico no sábado quando tomaram o centro industrial de Severodonetsk, palco de semanas de batalhas ferozes e que o deixaram em grande parte destruído.

O presidente da Câmara de Severodonetsk disse que o local foi "totalmente ocupado" por tropas russas, depois de as forças ucranianas se terem retirado para defender melhor a cidade vizinha de Lysychansk.

No sábado, os separatistas disseram que tropas russas e seus aliados entraram em Lysychansk. A conquista desta cidade daria à Rússia o controlo de toda a região de Lugansk, no Donbass, o coração industrial da Ucrânia.

Num encontro à margem do G7, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e o presidente francês, Emmanuel Macron, disseram ter visto uma "oportunidade de virar a maré" na Ucrânia, disse um porta-voz de Downing Street.

Mas Johnson também alertou Macron - que manteve nos últimos meses várias conversas com Putin, ao contrário do líder britânico - que "qualquer tentativa de resolver o conflito agora só causará instabilidade duradoura".