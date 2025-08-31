Rudy Giuliani, antigo autarca de Nova Iorque, fratura a coluna num acidente de automóvel

Rudy Giuliani, antigo autarca de Nova Iorque, fraturou a coluna vertebral, entre outros ferimentos, na sequência de um acidente de automóvel na noite deste sábado, 30 de agosto, no estado de New Hampshire.O chefe de segurança do político, Michael Ragusa, fez uma publicação na rede social X já este domingo, na qual revela que o veículo de Giuliani "foi atingido por trás em alta velocidade", tendo depois sido transportado para uma unidade clínica, onde lhe "foi diagnosticado com uma vértebra torácica fraturada, múltiplas lacerações e contusões, bem como ferimentos no braço esquerdo e na perna esquerda", escreveu no comunicado publicado nas redes sociais.De acordo com a estação de televisão norte-americana NBC News, que cita Regusa, Rudy Giuliani encontra-se com "ótimo humor" e "totalmente alerta e consciente", pelo que os médicos estão "satisfeitos com a evolução" do seu estado de saúde.Rudy Giuliani foi autarca de Nova Iorque entre 1994 a 2001. Antes, tinha sido procurador geral associado dos Estados Unidos entre 1981 e 1983, bem como advogado do distrito sul de Nova Iorque de 1983 a 1989, tendo inclusive trabalhado com Donald Trump.