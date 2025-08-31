Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Rudy Giuliani, antigo autarca de Nova Iorque, fratura a coluna num acidente de automóvel

O veículo do político terá sido atingido por trás na noite de sábado. Médicos satisfeitos com a evolução do seu estado de saúde.
Carlos Nogueira
Rudy Giuliani, antigo autarca de Nova Iorque, fraturou a coluna vertebral, entre outros ferimentos, na sequência de um acidente de automóvel na noite deste sábado, 30 de agosto, no estado de New Hampshire.

O chefe de segurança do político, Michael Ragusa, fez uma publicação na rede social X já este domingo, na qual revela que o veículo de Giuliani "foi atingido por trás em alta velocidade", tendo depois sido transportado para uma unidade clínica, onde lhe "foi diagnosticado com uma vértebra torácica fraturada, múltiplas lacerações e contusões, bem como ferimentos no braço esquerdo e na perna esquerda", escreveu no comunicado publicado nas redes sociais.

De acordo com a estação de televisão norte-americana NBC News, que cita Regusa, Rudy Giuliani encontra-se com "ótimo humor" e "totalmente alerta e consciente", pelo que os médicos estão "satisfeitos com a evolução" do seu estado de saúde.

Rudy Giuliani foi autarca de Nova Iorque entre 1994 a 2001. Antes, tinha sido procurador geral associado dos Estados Unidos entre 1981 e 1983, bem como advogado do distrito sul de Nova Iorque de 1983 a 1989, tendo inclusive trabalhado com Donald Trump.

