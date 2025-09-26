Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Reino Unido vai ter cartão de identidade digital. Será obrigatório para poder trabalhar
O cartão de identidade é um documento estranho para os britânicos desde o fim da segunda guerra mundial, sendo a sua introduzção naquele país debatida há anos.
Sofia Fonseca
Publicado a
Atualizado a

O primeiro-ministro britânico anunciou esta sexta-feira, 26 de setembro, os planos para criar um cartão de identidade digital, sem o qual não será possível trabalhar. Esta é uma das medidas com que o primeiro-ministro, Keir Starmer, pretende combater a imigração ilegal.

"Este governo tornará obrigatória uma nova identidade digital gratuita para o direito ao trabalho até ao final desta legislatura”, disse Keir Starmer. "Não poderá trabalhar no Reino Unido se não tiver uma identidade digital. É tão simples quanto isso", esclareceu o governante, citado pela BBC.

Segundo o primeiro-ministro, tem sido muito fácil para as pessoas "caírem na economia paralela" e permaneceram no Reino Unido de forma ilegal.

Este documento digital, armazenado no telemóvel, incluirá os principais dados dos cidadãos, desde o nome, à data de nascimento, passando pela morada e fotografia. Será de consulta obrigatória por parte das empresas que queiram fazer uma contratação. E deverá ser lançado até 2029.

Segundo os planos do Governo britânico, com o tempo, este documento será também usado para poder aceder a serviços como creche ou segurança social.

Comum em muitos países europeus - Portugal incluído - o cartão de identidade é um documento estranho para os britânicos desde o fim da segunda guerra mundial, sendo a sua introduzção naquele país debatida há anos.

Na década de 2000, o Partido Trabalhista de Starmer, então liderado por Tony Blair, tentou introduzir um cartão de identificação físico, mas o plano acabou por ser abandonado pelo sucessor, Gordon Brown, após anos de oposição que o considerou uma violação das liberdades civis.

Normalmente, os cidadãos do Reino Unido utilizam outros documentos, como carta de condução ou passaporte, para se identificarem.

