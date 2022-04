Regimento Azov diz que Rússia usou armas químicas contra militares e civis em Mariupol

O regimento Azov, uma unidade da Guarda Nacional da Ucrânia, acusou a Rússia de ter utilizado esta segunda-feira armas químicas contra militares e civis ucranianos.

O regimento disse que os produtos químicos eram de "origem desconhecida" e foram lançados através de um veículo aéreo não tripulado em civis na cidade de Mariupol, no sudeste do país.

"Há cerca de uma hora, as forças de ocupação russas usaram uma substância venenosa de origem desconhecida contra militares e civis ucranianos na cidade de Mariupol, que foi lançada a partir de um veículo aéreo não tripulado do inimigo. As vítimas revelaram sintomas de insuficiência respiratória. As consequências do uso desta substância desconhecidas estão a ser estudadas", publicou o Regimento Azoz no Telegram.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O líder do Azov, Andriy Biletsky, afirmou ao Kyiv Independent que três pessoas têm sintomas de envenenamento químico, mas sem "consequências desastrosas" para a saúde.

⚡️⚡️Azov regiment: Russia used poisonous substance against Ukrainian troops in Mariupol.



The substance has been distributed by a drone, and victims have shortness of breath and vestibulocerebellar ataxia.



It may be Russia's first known use of chemical weapons in Ukraine. - The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 11, 2022

O conselheiro do ministro dos Assuntos Internos da Ucrânia, Anton Gerashchenko, escreveu no Twitter que estão a ser usadas armas químicas contra ucranianos em Mariupol. "A Rússia cruzou abertamente todas as fronteiras da humanidade e declara-o abertamente, enquanto a Ucrânia ainda pede armas pesadas", afirmou.

ATTENTION

Chemical weapons are used against Ukrainian defenders in #Mariupol! russia openly crosses all boundaries of humanity and openly declares it, while Ukraine is still asking for heavy weapon #UkraineUnderAttack - Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 11, 2022

Estas alegações ainda não têm confirmação independente.

Zelensky preocupado com possível ataque com armas químicas

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy expressou preocupação pela possibilidade de as forças russas usarem armas químicas na Ucrânia, mas não confirmou se as mesmas foram utilizadas durante o seu vídeo noturno diário.

O governante afirmou que a Rússia alegou que as suas forças poderiam usar armas químicas contra os defensores de Mariupol e que referiu que estava a levar essa ameaça a sério.

"Hoje, os ocupantes emitiram uma nova declaração, que testemunha a preparação deles para uma nova fase de terror contra a Ucrânia e os nossos defensores. Um dos porta-vozes dos ocupantes afirmou que eles poderiam usar armas químicas contra os defensores de Mariupol. Levamos isso o mais a sério possível", afirmou.

"Quero lembrar aos líderes mundiais que o possível uso de armas químicas pelos militares russos já foi discutido. E já naquela altura significava que era necessário reagir à agressão russa com muito mais força e rapidez", acrescentou Zelensky.