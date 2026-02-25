Reconstrução da Ucrânia vai ser debatida com EUA na 5.ª feira em Genebra

A Ucrânia vai enviar dois representantes para um encontro na quinta-feira, 26 de fevereiro, em Genebra, Suíça, com mediadores da Casa Branca para negociar um acordo para a reconstrução do país, anunciou esat quarta, 25, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.Kiev estará representado na reunião pelo chefe do Conselho de Segurança Nacional da Ucrânia, Rustem Umerov, e pelo ministro da Economia do país, Oleksiy Sobolev, que discutirão o assunto “em detalhe” com os enviados de Washington Steve Witkoff e Jared Kushner.Segundo a agência de notícias ucraniana Interfax, Witkoff já tinha anunciado na terça-feira que se iria reunir com Umerov na quinta-feira.“O primeiro ponto da agenda será o ‘Pacote da Prosperidade’, o pacote de reconstrução da Ucrânia, que será discutido em detalhe”, disse Zelensky sobre o conteúdo desta reunião, numa mensagem de voz enviada ao grupo de WhatsApp de jornalistas que cobrem assuntos ucranianos.A Ucrânia espera assinar um acordo com os norte-americanos e europeus que garanta o investimento estrangeiro após a guerra para reconstruir o país e dinamizar a sua economia, severamente afetada pela invasão russa.Sobre a próxima reunião trilateral, com norte-americanos e russos, Zelensky explicou, na mesma mensagem, esperar que aconteça já nos próximos dias.“Será, na nossa opinião, no início de março”, disse.Zelensky reafirmou ainda esperar que desta nova reunião trilateral resulte, pelo menos, outra troca de prisioneiros.A reconstrução da Ucrânia deverá custará cerca de 500 mil milhões de euros na próxima década, segundo um relatório conjunto das autoridades ucranianas, Banco Mundial, União Europeia e Nações Unidas divulgado na segunda-feira.O relatório, que foi divulgado na véspera do quarto aniversário da invasão russa da Ucrânia, aponta os setores da habitação, dos transportes e da energia como os mais afetados.Os danos e as necessidades concentram-se em regiões próximas da frente e em grandes áreas urbanas ucranianas, indica o relatório..Líderes europeus em Kiev asseguram continuar o apoio, apesar das brechas abertas por Orbán