Putin anuncia "operação militar" da Rússia na Ucrânia. Biden fala em "guerra premeditada"

Ricardo Simões Ferreira com AFP e Lusa

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou esta quinta-feira uma operação militar na Ucrânia para defender os separatistas "em Donbas" no leste do país.

"Tomei a decisão por uma operação militar", declarou Putin uma mensagem de televisão inesperada pouco antes das 03h00 . Na mensagem, o mandatário russo pediu aos militares ucranianos que "deponham as armas".

Putin garantiu que o objetivo não é "a ocupação", mas sim a "desmilitarização" da Ucrânia.

Qualquer tentativa por parte de outros países de interferir na operação militar levará a "consequências que eles nunca viram", avisou o líder russo.

A declaração televisiva de Putin foi para o ar enquanto, nas Nações Unidas se discutia a resolução com vista a condenar a Rússia pelas suas ações na Ucrânia. Um documento que tem veto garantido, pela própria Rússia.

Houve durante a madrugada relatos de sons de explosões ouvidos em Kiev, a capital ucraniana, sem se saber as suas origens exatas. Jornalistas no local referem a possibilidade de se tratarem de ataques com mísseis a aeroportos, localizados nos arredores da cidade. Informação essa que não é confirmada, mas a ser verdade, revela que a operação militar russa não se limita a Donbas, como Putin anunciou, uma vez que Kiev se localiza a várias centenas de quilómetros de distância.

Correspondente da CNN ouve também o que parece ser sons de artilharia na zona de Donetsk.

Também jornalistas da AFP ouviram pelo menos duas explosões no centro de Kiev, logo após o anúncio de Putin. Na cidade portuária de Mariupol, a principal controlada por Kiev perto da linha de frente no leste do país, também foram ouvidas fortes explosões, confirmaram jornalistas da AFP.

"Guerra premeditada"

O presidente Joe Biden reagiu poucos minutos depois em comunicado afirmado que "Putin escolheu uma guerra premeditada" e que os "Estados Unidos e os aliados "responderão de uma forma unida" com "toda a força das sanções".

"O Presidente Putin escolheu [lançar] uma guerra premeditada que vai resultar em sofrimento e perdas humanas catastróficas", declarou Joe Biden, em comunicado.

"A Rússia, e apenas ela, é responsável pela morte e pela destruição que este ataque vai provocar", insistiu, sublinhando que "o mundo vai exigir contas" a Moscovo.

Biden irá reunir-se com os chefes de estado e de governo dos G7 esta manhã.

Também um conselheiro do ministro da Defesa ucraniano e o ministro do Interior do país, citados pela CNN, disseram que "a invasão começou".

Já o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, disse no Twitter taxativamente que Putin lançou uma "invasão total" da Ucrânia.

NATO condena

O secretário-geral da NATO. Jens Stoltenberg, condenou já o "ataque irresponsável" que "põe em risco inúmeras vidas civis".

"Esta é uma grave violação do direito internacional e e uma séria ameaça à segurança euro-atlântica", escreve ainda o líder da NATO, que anuncia uma reunião doa aliados sobre esta "agressão".

Também o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, utilizou o Twitter para declarar que já tinha falado com o presidente Zelenskyy e que "o Reino Unido e os seus aliados irão responder de forma decisiva" àquilo que chamou "caminho de sangue e destruição" escolhido por Putin.

Presidentes de câmara apelam a cidadãos para que fiquem em casa

No início da manhã desta quinta-feira os presidentes de câmara de Kharkiv e Kiev apelam a cidadãos para que fiquem em casa.

Isto numa altura em que os sons de explosões continuavam a ser ouvidos em ondas de ataque. Segundo relats de jornalistas internacionais no local, tratr-se-ão de ataques de mísseis de cruzeiro a eliminarem anti-aéreas ucranianas. No entanto, tratam-se de informações não confirmadas.

