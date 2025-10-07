Primeira viagem do papa ao estrangeiro será à Turquia e ao Líbano

No próximo mês, o papa Leão XIV viajará até à Turquia e ao Líbano naquela que será a sua primeira viagem ao estrangeiro desde que assumiu a chefia da Igreja Católica.Leão estará na Turquia entre 27 e 30 de novembro, onde deverá encontrar-se com o Patriarca Bartolomeu, líder espiritual dos 260 milhões de cristãos ortodoxos do mundo, para as celebrações do 1.700º aniversário de um importante concílio da Igreja primitiva, realizado em Niceia, hoje Iznik. Seguirá depois para o Líbano, que visitará entre 30 de novembro e 2 de dezembro.Segundo o Vaticano, o papa quer fazer apelos à paz e assinalar mais um aniversário da explosão no porto de Beirute, em 2020, que fez mais de 200 mortos.Leão XIV foi eleito a 8 de maio, após a morte do papa Francisco..Papa afasta qualquer reforma em relação às mulheres e aos fiéis LGBT+