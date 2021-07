Presidente do Haiti assassinado em casa

O presidente haitiano, Jovenel Moise, foi assassinado na sua casa. O crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira, cerca da uma da manhã. "Um grupo de indivíduos ainda por identificar, entrou na residência privada do presidente acabando com a sua vida", diz um comunicado da presidência do Haiti. Moise tinha 53 anos.

O primeiro-ministro cessante, Claude Joseph, disse que o crime foi levado a cabo por um comando formado por elementos estrangeiros.

A mulher do Presidente foi ferida no ataque e hospitalizada, precisou Joseph, apelando à população para manter a calma e indicando que a polícia e o exército assegurarão a manutenção da ordem.

Joseph condenou o que designou de "ato odioso, desumano e bárbaro".

O assassínio ocorre num contexto de aumento da violência dos gangues no país das Caraíbas.

Em atualização.