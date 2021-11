Presidente da COP26 rejeita fracasso e fala em "feito histórico"

Os pontos mais importantes do Pacto Climático de Glasgow

cimeira do clima

O presidente da cimeira do clima de Glasgow (COP26), Alok Sharma, rejeitou este domingo que as mudanças de última hora da China e Índia sobre o fim do carvão signifiquem "um fracasso", assegurando que o acordo é "um feito histórico".

Numa entrevista ao programa de Andrew Marr na BBC, citada pela agência Efe, o responsável britânico disse que o pacto assinado no sábado permite "manter ao alcance" o objetivo planeado no Acordo de Paris de 2015 de limitar a 1,5 graus o aumento da temperatura do planeta neste século.

Alok Sharma também recordou que se completou o normativo para aplicar plenamente o tratado parisiense e se conseguiu "mais dinheiro para os países vulneráveis às alterações climáticas".

"Creio que podemos afirmar que estamos a caminho de erradicar o carvão da história", manteve, para sublinhar que é a primeira vez que um documento de uma negociação climática inclui referências a hidrocarbonetos.

Para Alok Sharma, "a China e a Índia são os que vão ter de se explicar aos países mais vulneráveis os efeitos das alterações climáticas, e já se viu a reação desses países à mudança de linguagem proposta".

Numa intervenção de última hora, precisamente quando o Pacto de Glasgow, resultado de duas semanas de intensas negociações na cidade escocesa, ia ser aprovado, a Índia, apoiada pela China, forçou uma mudança no artigo 36, que pedia para se "acelerar os esforços para a eliminação do carvão sem processos de captura de carbono e dos subsídios ineficientes ao combustível fóssil".

Com a mudança proposta, aprovada sob protesto por algumas delegações presentes, a "eliminação" foi substituída por uma "redução progressiva".

Quando o acordo foi aprovado, um dia depois do previsto para o fecho da cimeira que começou no dia 31 de outubro, Alok Sharma emocionou-se, pedindo desculpa pela manobra de última hora.

"Conseguimos muito e, a nível pessoal, dediquei muito tempo nos últimos dois anos... e, claro, só dormi umas seis horas nas 72 anteriores. Foi um momento emotivo", disse à BBC.