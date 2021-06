Portugal deixa a lista verde para entrar no Reino Unido. Quarentena volta a ser obrigatória

Portugal deixou de estar na lista de países sem restrições para as viagens de cidadãos do Reino Unido. A decisão foi, de acordo com a Sky News, tomada esta quinta-feira pelo governo de Boris Johnson.

Portugal passa assim para a lista amarela, o segundo de três níveis de restrições. Na prática, qualquer pessoa oriunda do nosso país que chegue ao Reino Unido tem de fazer dois testes covid-19, um no segundo outro no oitavo dia de permanência no território britânico, ao mesmo tempo tem de ficar de quarentena durante 10 dias. Este tempo de isolamento pode ser reduzido, se as pessoas apresentarem um teste negativo no quinto dia de permanência no Reino Unido.

Tudo indica que esta decisão entrará em vigo a partir de terça-feira para permitir que, quem está em Portugal, possa regressar sem ficar sujeito às novas restrições, embora tenham de apresentar um teste negativo antes de embarcar e outro realizado dois dias depois da chegada ao Reino Unido.

Esta medida irá afetar sobretudo o setor do turismo, uma vez que já eram muitos os britânicos a passar férias no nosso país, pelo que é de esperar um impacto direto na economia portuguesa.

A primeira consequência deste anúncio, que ainda não foi tornado oficial, foi, de acordo com a BBC News a queda das ações das companhias aéreas das agências de viagens.

Em atualização