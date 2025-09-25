Polícia norueguesa apreende drone a estrangeiro perto do aeroporto de Oslo

As autoridades norueguesas apreenderam na quarta-feira, 24 de setembro, um drone a um homem de origem estrangeira perto do aeroporto internacional de Oslo, num contexto de aumento de incidentes do tipo na Escandinávia, anunciou esta quinta-feira (25) a polícia.O homem, com cerca de 50 anos, estava a pilotar o drone numa zona proibida, embora sem impacto no tráfego aéreo, disse Lisa Mari Lokke, da polícia norueguesa, à agência de notícias AFP.O indivíduo não foi detido, mas será ouvido pela polícia, acrescentou, sem querer revelar a nacionalidade.“Ontem [quarta-feira], por volta das 21:00 [20:00 em Lisboa], a polícia foi informada de que um drone tinha entrado na zona de exclusão aérea do aeroporto de Oslo”, explicou Lokke.“Quando chegámos ao local, encontrámos um homem com cerca de 50 anos a pilotar o drone”, disse.A polícia fez então o aparelho aterrar e procedeu à apreensão, acrescentou.Este episódio ocorre após possíveis avistamentos de drones que afetaram o tráfego aéreo em aeroportos dinamarqueses, nomeadamente em Copenhaga, e também no aeroporto de Oslo esta semana. .Dinamarca insinua envolvimento russo no incidente que encerrou aeroportos. Kremlin nega responsabilidade. “Nesta fase, não vemos qualquer ligação” entre estes incidentes, disse Lokke, chefe da secção de processos do distrito policial regional.Na noite de segunda para terça-feira, o tráfego aéreo no aeroporto de Oslo foi suspenso durante cerca de três horas após o alerta para a possível presença de um drone.Lokke precisou hoje que foram observadas luzes no céu e que estavam a decorrer verificações para determinar se se tratava efetivamente de um drone.As autoridades dinamarquesas sugeriram uma operação russa relacionada com a guerra na Ucrânia para testar a resposta europeia e da NATO, mas Moscovo negou qualquer responsabilidade nos incidentes..Tráfego aéreo suspenso no aeroporto de Copenhaga devido à presença de drones (com vídeos).Drones voltam a sobrevoar vários aeroportos dinamarqueses