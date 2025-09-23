Polícia de Nova Iorque manda parar carro de Macron para deixar passar comitiva de Trump (veja o vídeo)

O presidente francês Emmanuel Macron viveu na noite de segunda-feira, 22 de setembro, uma situação pouco comum na vida de um chefe de Estado, quando a viatura onde seguia foi mandada parar pela polícia de Nova Iorque, que acabava de cortar uma outra avenida de Manhattan para que a comitiva de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, pudesse passar.O episódio foi captado por um repórter da rede social Brut e deixou incrédulo Macron, que tinha acabado de discursar na Assembleia-Geral das Nações Unidas.“Desculpe presidente, sinto muito, foi tudo cortado, está para passar uma comitiva”, diz um polícia a Macron, que, incrédulo, olhou para a rua vazia e respondeu: “Não vejo ninguém, deixe-me atravessar.”Atrás de uma barreira de ferro, o líder francês aproveitou então para telefonar a Trump para brincar com a situação, aproveitando também para falar das questões internacionais enquanto caminhava, na companhia do seu staff, até ao consulado francês, num trajeto que durou cerca de 30 minutos, e durante o qual até tirou algumas selfies com quem o reconheceu..Macron exige libertação de reféns em Gaza para abrir embaixada na Palestina.Macron vão apresentar "evidências científicas" para provar que Brigitte é uma mulher