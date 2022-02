Petrópolis. Mais de 100 mortos e número de desaparecidos ainda por apurar. Situação "quase de guerra"

O governo regional do estado brasileiro do Rio de Janeiro confirmou que a chuva que devastou a cidade de Petrópolis na noite de terça-feira já causou pelo menos 104 mortes.

Num comunicado, o governo local informou que a equipa montada para minimizar os impactos da chuva em Petrópolis confirmou 104 mortos (número registado até as 23:40 de quarta-feira, horário de Brasília).

Ao todo, 540 bombeiros, 210 polícias militares, 200 polícias civis e nove helicópteros do estado estão mobilizados no local.

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro montou um hospital de campanha e há ainda 190 equipamentos, entre maquinaria e veículos, para desobstrução de vias e retomada da rotina em Petrópolis.

O balanço de mortos, porém, ainda deve aumentar já que o número de desaparecidos na localidade de 300 mil habitantes ainda não foi apurado pelo Corpo de Bombeiros.

Estou arrasado pelo que está acontecendo com Petrópolis/RJ hoje. Um caos. Fico indignado em ver que a prefeitura faz vista grossa pra essa situação que se encontra algumas casas.

Morei lá e sei que toda chuva é uma catástrofe. pic.twitter.com/MPFmofHtJ0 - Peter (@peterjordan100) February 15, 2022

Segundo a agência meteorológica MetSul, Petrópolis recebeu mais chuva em poucas horas na noite de terça-feira do que a média de um mês inteiro de fevereiro.

A chuva que assolou a cidade montanhosa foi a pior registada desde 1932, quando começou a medição na cidade pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com a Secretaria de Estado de Defesa Civil, há 372 desalojados. Até o momento, foram resgatadas 24 vítimas com vida.

Estado de calamidade e três dias de luto

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que acompanhou os trabalhos das equipas de resgate nos locais onde ocorreram desabamentos e cheias causados pela enxurrada em Petrópolis, disse aos 'media' que a situação na área é "quase que de guerra".

Castro esteve no Morro da Oficina, onde os desabamentos causaram várias vítimas.

A prefeitura de câmara de Petrópolis decretou "estado de calamidade" e luto de três dias.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram carros a ser arrastados pela correnteza e grandes deslizamentos devido à chuva que devastou o local em poucas horas.

Orem por pela população de Petrópolis. pic.twitter.com/Hz0vaGQyn7 - Rafael (@Rafaeltwin) February 15, 2022

Esta não é a primeira vez que a região montanhosa do Rio de Janeiro foi atingida por fortes tempestades. Em 2011 ocorreu a maior tragédia meteorológica alguma vez registada no Brasil, quando as tempestades provocaram mais de 900 mortos e uma centena de desaparecidos em Petrópolis e cidades vizinhas.