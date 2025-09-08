Pelo menos seis mortos e vários feridos num ataque em Jerusalém Oriental

Dois atacantes mataram esta segunda-feira, 8 de setembro, a tiro pelo menos seis pessoas e fizeram vários feridos num cruzamento em Jerusalém Oriental, de acordo com o Times of Israel, dando conta de seis feridos em estado grave.O tiroteio ocorreu num importante cruzamento na entrada norte de Jerusalém, numa estrada que conduz a colonatos judaicos localizados em Jerusalém Oriental.O MDA, equivalente israelita da Cruz Vermelha, informou ter enviado equipas de resgate para o local depois de ter recebido chamadas sobre um ataque que deixou várias pessoas feridas em Ramot, um bairro de Jerusalém Oriental na parte ocupada pelos israelitas, segundo a agência de notícias AFP.Um porta-voz da polícia disse ao Canal 12 que "dois terroristas" foram "neutralizados" depois de terem aberto fogo e ferido várias pessoas, sem especificar se os agressores foram mortos.Segundo relatos dos meios de comunicação israelitas, o ataque teve como alvo um autocarro. ."Estamos numa guerra intensa contra o terror", diz Netanyahu.O primeiro-ministro israelita esteve no local do ataque, tendo afirmado: "Estamos numa guerra intensa contra o terror em várias frentes". Benjamin Netanyahu aproveitou para "enviar condolências às famílias dos mortos e feridos".Fora do país, o ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Gideon Saar, afirmou que "esta manhã, houve um terrível ataque terrorista". "Dois terroristas palestinianos assassinaram judeus em autocarros", afirmou Gideon Saar, citado pelo Times of Israel.O chefe da diplomacia israelita afirmou ainda que Israel está "em guerra com o terrorismo islâmico radical". "A Europa e a comunidade internacional, todos os países, devem agora fazer uma escolha clara. Estão do lado de Israel ou do lado dos jihadistas?", questionou o ministro durante uma visita à Hungria. .Macron "condena veementemente ataque terrorista" .O presidente francês já reagiu aos últimos acontecimentos ao referir que "condena veementemente o ataque terrorista em Jerusalém Oriental"."A espiral de violência tem de acabar. Só uma solução política poderá trazer de volta a paz e a estabilidade para todos na região", declarou Emmanuel Macron numa mensagem publicada na rede social X, onde transmitiu as "mais sinceras condolências às famílias das vítimas e a todo o povo israelita"..A guerra na Faixa Gaza desencadeou uma onda de violência tanto na Cisjordânia como em Israel.Militantes palestinianos atacaram e mataram israelitas em Israel e na Cisjordânia, verificando-se também um aumento da violência dos colonos israelitas contra os palestinianos..Israel ameaça tomar "medidas unilaterais" se Ocidente reconhecer Palestina.Hamas acusa Israel de querer "destruir completamente" cidade de Gaza