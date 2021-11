Pelo menos 45 mortos em acidente de autocarro na Bulgária. "Isto é uma tragédia"

Pelo menos 45 pessoas morreram esta madrugada na Bulgária num acidente de autocarro que transportava cidadãos da Macedónia do Norte.

"Morreram 45 ou 46 pessoas" no acidente, que ocorreu na autoestrada perto da aldeia de Bosnek, 40 quilómetros a sul de Sófia, disse o comissário Nikolay Nikolov, chefe do serviço de controlo de catástrofes, na televisão estatal BNT.

"Sete passageiros foram resgatados" e transportados para um hospital na capital, acrescentou.

A causa do acidente não foi ainda determinada.

De acordo com o canal bTV, 12 crianças seguiam no autocarro, que vinha de Istambul em direção a Skopje.

"Isto é uma tragédia. Não sabemos se todas as vítimas são da Macedónia do Norte, mas assumimos que sim porque o autocarro está registado no país", disse o primeiro-ministro da Macedónia do Norte, Zoran Zaev, numa entrevista à Nova TV.