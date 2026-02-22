Forças militares inspecionam o resultado dos ataques paquistaneses na província de Nangarhar, Afeganistão.
Paquistão lança ataques aéreos no Afeganistão

Em resposta a um ataque bombista que matou dezenas de pessoas em Islamabad, o Paquistão visou sete "acampamentos e esconderijos" no vizinho Afeganistão.
O Afeganistão foi alvo de ataques aéreos por parte do Paquistão neste domingo, 22 de fevereiro. De acordo com o Ministério da Informação paquistanês, ocorreram "operações seletivas" contra sete acampamentos do outro lado da fronteira que separa os dois países. Morreram pelo menos 17 pessoas. Outras seis estão desaparecidas.

Os ataques surgem em resposta à ofensiva recente do Afeganistão contra o Paquistão, pela qual os paquistaneses culpam as forças militares presentes naqueles acampamentos. Há cerca de duas semanas, um atentado bombista numa mesquita xiita em Islamabad (capital do Paquistão) matou 32 pessoas e feriu outras 170.

O ataque de sábado foi dirigido aos Talibãs do Paquistão, também identificados com a sigla TTP, a par dos respetivos afiliados. Em resposta, o Paquistão atacou os "acampamentos e esconderijos", como os próprios descreveram, localizados em território afegão. O Paquistão responsabiliza os mesmos pelo ataque suicida.

Afeganistão promete ripostar

Em comunicado, o Ministério da Defesa do Afeganistão classificou os ataques do Paquistão como "uma violação do direito internacional e dos princípios da boa vizinhança", através de um comunicado. Assim sendo, promete "uma resposta ponderada e adequada", o que leva a crer que a tensão está longe de reduzir.

