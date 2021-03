Sei que é de Falmouth. Como foi a sua família parar a essa cidade do Massachusetts? Qual a tradição portuguesa de se fixar aí?

As minhas origens familiares estão em São Miguel, mas todas as gerações se deslocaram para trás e para a frente sobre o Atlântico desde o século XIX (Açores, Brasil, Bermuda, EUA e o continente). Os meus amigos menos informados pensam que os luso-americanos navegaram todos em barcos baleeiros e hoje trabalham como pescadores. Esta visão romântica e teleológica do marinheiro português contrasta com a realidade, em que se enviava trabalhadores precários com pouca formação através dos oceanos para serem vítimas de abusos em barcos, e em fábricas e plantações industrializadas. Os açorianos e os cabo-verdianos vieram para Falmouth e Cape Cod para trabalharem na agricultura industrial e no serviço doméstico para os Yankees. Depois, alguns trabalhadores pensaram, "porque é que estamos a trabalhar para ajudar os outros a enriquecer quando podemos cultivar e vender nós próprios?" Assim, fundaram cooperativas agrícolas, introduziram inovações e, coletivamente, dominaram setores do comércio regional. Fizeram o mesmo com a construção civil. Durante os anos de 1960-1980, como toda a região, a comunidade lusófona de Falmouth foi revitalizada por migrantes açorianos, muitos deles da Terceira, e desde os anos de 1990 do Brasil. Existem muitas organizações fraternais de imigrantes em Falmouth, e houve dezenas de antigas organizações cívicas, beneficentes e sociais, incluindo várias Irmandades do Divino Espírito Santo. Até ao surgimento da covid, duas delas realizavam uma festa anual todos os anos desde a década de 1890. As sedes destas associações continuam como centros sociais e cívicos. Os meus pais trouxeram-me para uma "igreja nacional portuguesa" fundada pela comunidade (que ainda celebra missa em português), onde sempre fitei com fascínio, por cima do altar, o santuário de sete metros de altura com um mural da Virgem de Fátima emoldurado por um friso com um escudo português ornamentado na abside. Participei nos eventos dos clubes vários, e mais recentemente, o Cape Cod Cape Verdean Museum, um projeto em que estou empenhado, acabou de ser instalado numa quinta histórica portuguesa, criando um espaço para apresentar histórias menos conhecidas dos imigrantes. É impossível crescer em Falmouth sem uma consciência de que a aldeia é apenas um cruzamento num mapa maior da história transoceânica.

Recentemente, um lusodescendente oriundo de Falmouth, o almirante Doug Verissimo, foi notícia mundial ao comandar o porta-aviões que os EUA enviaram para garantir a liberdade de navegação no mar da China do Sul. No seu caso, há uma relação forte com Portugal, sendo investigador do ISCTE, em Lisboa. Podemos dizer que a comunidade luso-americano é um exemplo de integração na sociedade? A relação com o país de origem, o continuar a falar português, é regra ou perde-se na segunda e terceira gerações?

Muitos pensam na cultura como algo a ser perdido ou ganho. O pressuposto é que cada geração irá "perder cultura" e assimilar ou integrar, palavras que são utilizadas de forma intercambiável. Mas a cultura não é algo que se "tem", mas sim algo que se vive. Os portugueses não foram todos para a América numa geração só, para depois nunca mais terem ligações com Portugal. Gerações nascidas nos Estados Unidos ainda vivem em comunidades de imigrantes portugueses. Mas quantas aqui em Portugal têm todas as mesmas práticas culturais de há três gerações? Não são portugueses por comerem bacalhau e dançarem num rancho folclórico. A vida da comunidade não está nos objetos culturais, mas nas relações sociais que os têm ajudado a defender a inclusão cívica, moldando a democracia dos EUA ao longo do caminho. A linguagem é semelhante. A razão pela qual muitos descendentes de imigrantes portugueses em meados do século XX deixaram de falar português em público nada teve a ver com a inevitável mudança geracional, mas sim com leis racistas, anti-imigrantes e esforços nacionais para "americanizar" os imigrantes, o que se tornou politicamente prejudicial para as expressões públicas da cultura portuguesa. Contudo, as associações continuaram a atuar como um centro social, cívico e cultural para a vida da comunidade portuguesa através de múltiplas gerações. É importante notar que os indivíduos vindos depois dos anos de 1960 chegaram durante debates cívicos e legislativos que iriam abrir o caminho para o multiculturalismo. A identidade portuguesa já não era vista como uma barreira, mas, de alguma forma, como um meio para alcançar a mobilidade social. Isto não aconteceu por acaso, mas através do trabalho árduo das pessoas que lutavam pelos direitos cívicos, pelo ensino bilingue e da língua portuguesa, por uma voz política para as comunidades imigrantes. Por exemplo, antes da covid, o comité eleito da Escola de Falmouth anunciou que iria dar início à fase de instrução em português a partir do K-12 [do infantário ao 12.º ano]. Portanto, estas mudanças não são inevitáveis, são políticas. Falmouth, à beira do mar, pode ser tão cosmopolita como Lisboa. É também uma cidade universitária, com vários importantes institutos internacionais de investigação científica, que beneficiaram as escolas de Falmouth. Há recursos educativos aí existentes que têm vantagens em comparação com os centros urbanos de migrantes mais pobres. Para cada um dos almirantes do U. S. Navy, cientistas, investigadores ou oficiais eleitos com ascendência portuguesa, há mais de cem pessoas nas comunidades que lutam por salários decentes, cuidados de saúde e habitação acessível, e não é por falta de trabalho árduo que não produzem mais resultados. O sucesso de um grupo não deve ser medido pelos êxitos dos poucos, mas sim pelos desafios dos muitos.